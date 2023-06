Inter, dare tutto con Torino e Manchester City prima del sipario

L’Inter, in una stagione di montagne russe che è sembrata a tratti quasi essere infinita, si prepara al gran finale (vedi articolo). Prima il Torino, poi la finale delle finali con il Manchester City. Signore e signori, non resta che prendere i posti a sedere e prepararsi allo spettacolo prima del sipario.

FINALE DELLE FINALI − La stagione 2022/23 dell’Inter è difficile da spiegare a parole. È stata un sali e scendi di emozioni, una vera e propria corsa sulle montagne russe. Perché dal punto più basso delle tante sconfitte in campionato, si è saliti fino all’apice di una vetta inaspettata agganciando la finale di Champions League e conquistando due trofei. Adesso l’ansia è tanta, c’è quell’adrenalina che ti fa sudare le mani perché sai che sta arrivando il momento più intenso. Quella scarica di endorfine che solo un grande appuntamento e una prova di coraggio possono dare. Prima si metterà un punto sulla Serie A con la 38^ giornata contro il Torino (vedi articolo). Poi arriverà la notte per eccellenza a Istanbul contro il Manchester City. La finale delle finali. La finale di Champions League.

L’Inter si prepara al gran finale: una stagione a tratti folle che può ancora riservare l’impensabile

TUTTO PER TUTTO − Il Torino in campionato non sarà un avversario semplice da affrontare, ancor di più per l’occasione che i granata hanno di agganciare l’Europa per la prossima stagione. Ma l’Inter ha dalla sua la certezza di aver conquistato un posto in Champions League anche per l’anno che viene. Motivo per cui la mente è già proiettata a Istanbul e al big match contro il Manchester City. La squadra di Simone Inzaghi è chiamata a dare il tutto per tutto (vedi articolo). Perché, per quanto l’avversario possa essere complicato da affrontare, una finale è pur sempre una finale. E la maglia deve essere onorata sempre. Il sipario sta per calare, ma l’Inter può andare in scena ancora con uno spettacolo al di fuori delle aspettative.