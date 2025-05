Inter, dalle voci di mercato indicazione tecnica sugli esterni

Arrivati al finale di stagione, l’Inter sta pensando ai rinforzi estivi. E un reparto attenzionato è quello degli esterni. Con dei nomi che fanno capire che la società sta cercando un profilo specifico.

IDEE DI MERCATO – La stagione sta ormai per volgere al termine. Malgrado le ultime decisive partite, le voci di mercato ormai impazzano. Parlando di Inter, con particolare attenzione al ruolo degli esterni. Che in casa nerazzurra significa a tutta fascia nel 3-5-2. Un ruolo specifico, con richieste particolari. E proprio per queste particolarità dai nomi che circolano possiamo trarre un’idea generale che evidentemente muove il mercato nerazzurro.

NOME PRINCIPALE – Il nome più gettonato è quello di Luis Henrique. E già dice molto. Il brasiliano infatti nasce e si sviluppa come giocatore esterno sì, ma offensivo. Uno di quelli con dribbling, uno contro uno, strappo. Poi viene adattato anche a tutta fascia, e non a caso diventa il favorito dell’Inter. Ma oltre al giocatore del Marsiglia ogni tanto spuntano altri nomi. Che chiariscono ancora di più il quadro.

OPZIONI CHE CHIARISCONO – Chiaramente parliamo di nomi sullo sfondo, di quelli che si trovano nelle ultime righe degli articoli. Due nello specifico. Il primo è Ndoye. Il giocatore del Bologna era nei radar già un anno fa, e gioca stabilmente da esterno alto nel 4-2-3-1. Esattamente come Isaksen della Lazio, il secondo elemento sotto osservazione. Giocatori di tecnica, uno contro uno, con una gamba che fa pensare che potenzialmente potrebbero anche adattarsi a giocare qualche metro più indietro. Per loro due parliamo di suggestioni, ma chiariscono il quadro. L’Inter cerca elementi col fisico per coprire la fascia, ma soprattutto la tecnica per portare palla e andare in dribbling. La vocazione per l’uno contro uno. Una ricerca chiara e specifica. Per aggiungere opzioni a Inzaghi.