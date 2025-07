Inter, dalla strade del futsal alla regia nerazzurra: il mercato si sposta su Rios

L’Inter deve rinnovare e ringiovanire la rosa. Servono giocatori giovani ma anche aggiungere giocatori di qualità utili al progetto. C’è un centrocampista colombiano che potrebbe interessare i nerazzurri.

IDEA – L’Inter sembra essere uscita dalla tempesta venutasi a creare tra la società, Lautaro Martinez e Hakan Çalhanoğlu. Rimane però di attualità l’interesse del Galatasaray sul turco ma senza una reale proposta sul piatto. I malumori e la delusione del giocatore post dichiarazioni rilasciate a seguito della partita persa contro il Fluminense, hanno messo in allerta la società. I nerazzurri quindi, sotto traccia si stanno muovendo a centrocampo per non rimanere sguarniti in caso di partenza del turco. Richard Rios è uno dei profili seguiti. Il colombiano, classe 2000, è un giocatore del Palmeiras che si è messo in mostra nel Mondiale per Club, contribuendo a far approdare la propria squadra ai quarti di finale.

Inter, Richard Rios è più che un’idea

PRESENZA – L’Inter nella passata stagione è mancata non solo dal punto di vista del singolo ma anche e soprattutto dal punto di vista della fase difensiva. Richard Rios potrebbe essere l’anello di giunzione tra difesa e attacco. Cresciuto nel Futsal, Rios è dotato di una tecnica e di un controllo palla sullo stretto difficilmente riscontrabile in un giocatore di calcio a 11. Queste caratteristiche sono confermate dalle statistiche della passata stagione. Il giocatore ha registrato un 94% di precisione passaggi nella propria metà campo, un 80% nella metà campo avversaria ed infine un 86% generale di precisione passaggi. È dotato di un discreto fisico che lo aiuta molto nella fase di interdizione del recupero palla. Ríos non è solo talento offensivo: è un mediano completo, utile nella fase difensiva con la sua qualità e il suo dinamismo. Il prezzo di 15 milioni è accessibile, l’unico scoglio potrebbe essere l’interessamento deciso anche della Roma.