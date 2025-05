Inter, dalla prima alla (pen)ultima: quegli errori mai superati

Inter-Lazio ha fatto riemergere i problemi che attanagliano la squadra di Inzaghi, facendo vedere come certe situazioni siano identiche dalla prima giornata.

GENOA E LAZIO – È passato tanto tempo dalla prima di campionato. Era il diciassette agosto e si giocava Genoa-Inter. Una vita fa. Eppure duecentosessanta giorni dopo l’Inter si riscopre ancora uguale ad allora. Il pari con la Lazio infatti riporta tutto l’ambiente nerazzurro a quel 2-2 all’esordio stagionale. Una circolarità viziosa che mostra come certi problemi e certi errori siano lì sostanzialmente da sempre. E non siano mai stati superati.

DALLA PRIMA ALLA PENULTIMA – Le coincidenze sono troppo grandi per non notarle. O per considerarle casuali. Il risultato finale, la rimonta subita, il rigore del 2-2 arrivato per fallo di mano dello stesso giocatore su una situazione molto simile. La sensazione di non saper gestire i momenti della gara. Due prestazioni troppo assimilabili per essere casuali. Alla prima giornata però ci potevano essere delle attenuanti. Arrivati alla penultima il discorso prende una piega ben diversa.

QUALE CRESCITA? – Da quel Genoa-Inter infatti la squadra è passata attraverso molte partite e molti momenti. Momenti di lavoro, sofferenza. Momenti che avrebbero dovuto portare cambiamenti. Avrebbero dovuto portare a una crescita, un miglioramento. Specialmente in seno alla squadra campione d’Italia. Se non altro nelle situazioni specifiche. Inter-Lazio invece ci dice che non è stato così. La squadra fa ancora gli stessi errori, allo stesso modo. Un’evidenzia che inquadra in modo molto chiaro come il gruppo nerazzurro abbia vissuto questo campionato.