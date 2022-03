Inter, dal mercato tanti nomi per l’attacco. Qual è l’opzione migliore?

Non è un mistero che l’Inter, in vista della prossima stagione, si alla ricerca di profili giusti per l’attacco che possano puntellare la rosa a disposizione di Inzaghi. Qual è il profilo migliore?

PROBLEMA – L’Inter si è spesso trovata, in questa stagione, con la coperta corta, specialmente in attacco. La batteria di attaccanti, attualmente a disposizione di Inzaghi, conta 5 elementi: Lautaro Martinez, Dzeko, Sanchez, Correa e Caicedo. Di fatto, però, solo tre attaccanti su 5 sono stati a disposizione con continuità. Un problema enorme per Inzaghi che ha finito per spremere le punte a disposizione che, per forza di cose, sono arrivate con meno benzina nel serbatoio nel momento più importante della stagione. Un problema che la dirigenza nerazzurra e l’allenatore non vogliono che si ripeta anche il prossimo anno. Per questo la società è al lavoro per regalare ad Inzaghi attaccanti più funzionali e che possano dare soluzioni diverse con continuità. Sono diversi i nomi accostati al club nerazzurro: da Scamacca, passando per Dybala, fino ad arrivare alla suggestione di un possibile ritorno di Lukaku.

DIVERSI – Detto che chiaramente il ritorno di Lukaku è quello tecnicamente più intrigante ma sicuramente il più improbabile, il nome associato ai nerazzurri con più insistenza è quello di Gianluca Scamacca. L’attaccante del Sassuolo piace da tempo all’Inter, che si è mossa da tempo sul giocatore, per stessa ammissione di Carnevali, ds del club neroverde. Il prodotto del vivaio della Roma, classe 1999, sembra il perfetto innesto per l’attacco nerazzurro: veloce, fisico e capace di fare, al meglio, le veci di Dzeko che, per questioni anagrafiche, non potrà avere un minutaggio consistente nel corso della prossima stagione. In più, le caratteristiche di Scamacca sembrano sposarsi perfettamente con quelle di Lautaro Martinez, che, in tandem con il talento azzurro, potrebbe tornare a giocare sui suoi livelli abituali, visti solo a sprazzi nel corso di questa stagione. La coppia Scamacca-Lautaro sarebbe certamente una coppia ben assortita, a differenza, ad esempio, dell’eventuale coppia offensiva formata da Dybala-Lautaro.

PROFILO – Quello di Dybala è l’altro profilo maggiormente accostato all’Inter nel corso delle ultime settimane. Il calciatore argentino è un pupillo di Marotta ed, il suo possibile arrivo a parametro zero dai rivali storici della Juventus rappresenta un’occasione ghiotta. La “Joya” però, presenta più di un problema: il costo, innanzitutto. Le richieste dell’argentino si aggirano attorno ai 7,5 milioni di euro netti, un ingaggio importante per un calciatore che non è stato in grado di garantire la giusta continuità nelle ultime due stagioni. Inoltre bisognerebbe capire se, dal punto di vista tecnico, la coppia tutta argentina Dybala-Lautaro possa coesistere. I due calciatori, diversi fisicamente, hanno però caratteristiche simili nell’interpretazione del ruolo di seconda punta.

NECESSITA’ – Che sia Scamacca, che sia Dybala, è chiaro però che l’Inter dovrà operare sul reparto offensivo nel corso del mercato estivo. Saluterà sicuramente Caicedo, con il destino di Sanchez, con il contratto in scadenza nel 2023 tutto da definire. Bisognerà capire, inoltre, cosa vorrà fare il club con Satriano, che tanto bene sta facendo con il Brest ma che, forse, è ancora troppo acerbo per fare il quarto o il quinto attaccante in un club di prima fascia come l’Inter. Servirà inoltre capire se l’investimento su Correa avrà dato i suoi frutti o se, la stagione fin’ora anonima del “Tucu” si confermerà tale anche al termine del campionato, con la dirigenza che, a quel punto, potrebbe pensare di far partire anche l’argentino arrivato nel corso dello scorso mercato estivo.