Inter, da vittoria a vittoria: 2021 chiuso come si è aperto. In attesa del 2022

Il 2021 dell’Inter è passato da vittoria a vittoria. Un anno solare decisamente positivo per i nerazzurri, con il diciannovesimo scudetto, il passaggio agli ottavi di Champions League dopo 9 anni e il record di gol segnati. In attesa del 2022.

DA VITTORIA A VITTORIA – Inter-Crotone 6-2 e Inter-Torino 1-0 (rivedi gol e highlights). L’alfa e l’omega di questo 2021 che ha riservato molte soddisfazioni ai nerazzurri e ai loro tifosi. Il tre gennaio si apriva di fatto l’anno solare della squadra, prima dell’arrivo dello scudetto a maggio. Poi la qualificazione agli ottavi di finale di Champions League e infine la vittoria di San Siro di mercoledì, che ha portato la squadra al giro di boa con ben 46 punti. Il tutto con numeri pazzeschi che ´hanno portato la squadra a chiudere lo scorso campionato con la miglior difesa e al record di gol segnati nell’anno solare.

Inter, chi ben comincia è a metà dell’opera: occhio al 2022

SGUARDO AL FUTURO – Per l’Inter ora la sfida più grande è quella di confermarsi anche nel 2022. A partire già dalla gara del 6 gennaio in trasferta contro il Bologna, senza un giocatore importantissimo a centrocampo come Hakan Cahlanoglu (squalificato). Simone Inzaghi vorrà sicuramente proseguire con il momento di forma che recita sette vittorie consecutive, di cui le ultime sei con la porta inviolata. Chi ben comincia – come si suol dire – è già a metà dell’opera. Il 2021 lo ha dimostrato. Il 2022 dovrà essere una replica. Possibilmente anche migliore.