Inter da record? A Conte però interessa solo una cosa

L’Inter continua a macinare punti e record, ma al tecnico Antonio Conte interessa solo condurre in porto l’operazione scudetto. I record sono solo una conseguenza del “martello” del tecnico

INTER SEMPRE PIU’ IN ALTO – Dopo l’1-0 contro il Cagliari di ieri, undicesima vittoria consecutiva per l’Inter, intorno all’Inter sono cominciati i conti alla rovescia per lo scudetto. Rigorosamente intorno all’Inter, perché al suo interno nessuno si azzarda giustamente a pronunciare quella parola. Non si tratta soltanto di scaramanzia, ma della mentalità del tecnico Antonio Conte che, quando entra in “modalità martello”, non si ferma fino a quando non ha in mano delle certezze aritmetiche e spesso neanche quello gli basta. Intorno all’Inter inoltre si comincia a parlare di record, di paragoni con l’Inter di Trapattoni o con quelle di Mancini. L’Inter potrebbe in teoria arrivare a 98 punti vincendo le prossime 8 partite, batterebbe di un punto il Roberto Mancini del 2006/07 e batterebbe anche la striscia di vittorie consecutive di tutti i tempi, le 17 appartenenti sempre a quella stagione di Roberto Mancini. Tutto questo interessa ad Antonio Conte? La risposta, molto probabilmente, è no.

SOLO UN OBIETTIVO – Conte si porta appresso il complesso della stagione 2013/14 dove fu accusato dai tifosi della Juventus di aver “sacrificato” l’Europa League per puntare al record di punti in campionato, poi fissato in 102. In realtà al tecnico leccese non interessano tanto i record, quanto il raggiungimento degli obiettivi. Accettando l’Inter, Conte ha sposato una missione, quella di riportare lo scudetto sulla sponda nerazzurra di Milano. Facendo tutti i debiti scongiuri la missione è vicina al suo successo, ma essere vicini al traguardo non vuol dire averlo raggiunto: per questo Conte continua a martellare e continuerà a farlo fino a quando non si avrà la certezza di festeggiare. I record sono soltanto una conseguenza, non un obiettivo: l’obiettivo è un altro e l’Inter è finalmente vicina a raggiungerlo.