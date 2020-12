Inter, da qui al 6 gennaio possibile filotto: ecco quanti punti servono

Condividi questo articolo

Inter-Bologna – Copyright Inter-News.it, foto Tommaso Fimiano

L’Inter può comodamente concentrarsi sulla Serie A, dopo l’eliminazione in Champions League. Nelle prossime settimane diventa possibile una serie di punti importante.

FOCUS – L’Inter è fuori dalla Champions League, una situazione che riduce due cose: entrate e alibi. Ora infatti le condizioni sono ottimali per concentrarsi completamente sul campionato e sul reale obiettivo stagionale (fissato anche da Arturo Vidal). Antonio Conte non avrà il doppio impegno settimanale in fase cruciali della stagione, e potrà lavorare con tutta la tranquillità necessaria al raggiungimento del traguardo finale: lo scudetto.

SERIALE – E l’Inter ha subito un’occasione per riassestarsi in Serie A. Da domenica prossima al 6 gennaio 2021 si giocheranno infatti sei partite. Sei partite in 25 giorni, un lusso rispetto ai ritmi degli ultimi due mesi. Si inizierà domenica contro il Cagliari (ore 12.30), e si finirà intorno all’Epifania contro la Sampdoria (giorno e orario ancora da stabilire). In mezzo l’Inter affronterà anche Napoli, Spezia, Verona e Crotone. A voler stare bassi si apre un potenziale filotto da sedici punti, tredici nel peggiore dei casi. Sotto ai dieci sarebbe un segnale d’allarme inquietante, che costringerà l’Inter a rivedere le sue aspettative, e anche elementi ben più importanti.