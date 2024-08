Inter, ipotesi da non scartare per il 2025: difensore libero e dalle doti importanti

L’Inter potrebbe essere già impegnata a studiare quali colpi effettuare a parametro zero nell’estate 2025. In tal senso, vi è un difensore su cui i nerazzurri hanno già manifestato un apprezzamento.

LA SITUAZIONE – L’Inter ha la consapevolezza di dover arricchire il suo reparto difensivo, nella prossima stagione, con un difensore centrale in grado di rappresentare un’alternativa per il futuro. I due pilastri della zona centrale della difesa, ossia Francesco Acerbi e Stefan De Vrij, hanno fatto la storia del club nerazzurro grazie al proprio rendimento nel corso delle stagioni disputate a Milano. L’età e le condizioni fisiche spesso precarie dei due calciatori, su cui Simone Inzaghi conta comunque con fiducia per questa stagione, non possono non spingere la dirigenza nerazzurra a ripensare la propria strategia per la difesa.

Inter su un parametro zero per la difesa: l’idea Boscagli a parametro zero!

IPOTESI – Tra i calciatori che si svincoleranno nella prossima stagione vi è anche Olivier Boscagli, difensore in forza al PSV. Il classe 1997 rappresenta un difensore di piede mancino bravo sia nei duelli difensivi che nell’impostazione. La sua capacità di partecipare alla costruzione dell’azione d’attacco grazie alle proprie qualità tecniche ben si sposa con quanto richiesto da Simone Inzaghi per la sua retroguardia. L’idea di un investimento per il solo ingaggio del calciatore francese rappresenta un’ipotesi che è bene non scartare. Tenendo anche conto del fatto che l’Inter lo segua da tempo.