Inter, da Napoli a Napoli: prima la rimonta, ora la conferma

La stagione dell’Inter fin qui – specialmente in campionato – può essere divisa in due parti. La prima, dettata dalla rincorsa e dalla rimonta per tornare in testa al campionato. La seconda dettata dalla voglia di confermarsi la prima forza in Italia. Il minimo comune denominatore? Il Napoli.

SPARTIACQUE – Nella stagione dell’Inter, la sfida dell’andata contro il Napoli segna sicuramente un importante spartiacque. I nerazzurri arrivavano infatti alla gara di San Siro con un grande distacco dai partenopei e dal Milan, allora a braccetto in testa alla classifica. Una gara che l’Inter di Simone Inzaghi vinse mostrando grande calcio, ma anche soffrendo (specialmente nel finale). Un 3-2 che decretò di fatto l’inizio della rimonta che ha portato i nerazzurri a essere ora in testa alla classifica, allungando addirittura sulle inseguitrici. Questo fino alla scorsa giornata, con la sconfitta nel derby che ha portato proprio rossoneri e azzurri ad accorciare le distanze.

Inter, il Napoli come spartiacque della stagione: al Maradona per la conferma

GARA DELLA CONFERMA – Proprio la sfida contro il Napoli di sabato sarà un altro spartiacque nella stagione dell’Inter. Si gioca al Diego Maradona, uno stadio dove storicamente i nerazzurri hanno spesso fatto fatica. Se la gara di andata segnava la parte della rimonta, la partita di ritorno segna invece la parte di stagione dove l’Inter è chiamata a confermarsi. Non solo meramente in termini di punti, ma anche e soprattutto per lanciare un messaggio e restare la prima forza del campionato italiano. Anche per scacciare quelle voci di crisi che – forse un po’ presto ed esageratamente – hanno iniziato a circondare l’ambiente nerazzurro.