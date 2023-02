Inter, da Monza a Genova il risultato è lo stesso ma i problemi no!

Le differenze tra le due trasferte sono importanti. Le partite sono state totalmente opposte, anche se alla fine i risultati parlano di due punti guadagnati, ma soprattutto di quattro persi. Cosa non è andato nell’Inter in questi match?

MONZA – A Monza due gol subiti da errori difensivi individuali. La prima rete segnata da Ciurria dalla zona destra dell’area, dove Henrikh Mkhitaryan si era dimenticato di rincorrere l’avversario. La seconda è stata poi la fiera degli orrori: l’autogol di Denzel Dumfries e la marcatura leggera sull’ex Luca Caldirola. La trasferta di Monza è stata forse la più negativa di questo 2023, anche se comunque il risultato rispetto alla serata di ieri è lo stesso. Contro la squadra di Raffaele Palladino l’Inter doveva confermare la vittoria con il Napoli, ma non è riuscita nell’intento. È calata nel secondo tempo e ha subito costantemente le offensive avversarie. La rete di Caldirola è stata solamente il culmine di quarantacinque minuti di sofferenza assoluta, da sottolineare senza Nicolò Barella e Hakan Calhanoglu.

Inter, due partite da un punto ma diverse

GENOVA – A Genova la differenza è stata netta. La squadra non ha mai sofferto la Sampdoria e ha spinto fino all’ultimo minuto. Ciò che è mancato non è stato il ritmo di partita, né tanto meno la corsa. Tutto si riassume nei venticinque tiri fatti registrare, senza mai arrivare al gol. L’imprecisione ha regnato sovrana nella serata buia dell’attacco dell’Inter. Dagli errori in appoggio di Romelu Lukaku, fino ai clamorosi errori sotto porta di Lautaro Martinez. La dipendenza dall’argentino non può essere reale (vedi articolo), Edin Dzeko ha dimostrato di saper incidere in questa stagione ma anche per lui ieri non è stata la serata giusta. La partita non preoccupa come successo con l’Empoli o con il Monza, i problemi da risolvere sono davanti. È lecito aspettarsi di più dalla fase offensiva, anche i numeri non sono dei migliori nelle ultime settimane.