Inter, da Farris a Lautaro Martinez: a Liverpool per provarci! Una differenza

L’Inter è tornata alla vittoria con la Salernitana ritrovando i gol dei suoi attaccanti dopo un mese di febbraio sicuramente deludente a livello di prestazioni e risultati. Farris nell’immediato post partita ha sottolineato quanto il blocco nerazzurro dipendesse da un fattore psicologico (vedi articolo). Che tipo di interpretazione si può dare in vista del Liverpool?

QUESTIONE DI TESTA – L’Inter di Simone Inzaghi si è sbloccata ieri con la Salernitana a San Siro ritrovando i gol di Lautaro Martinez ed Edin Dzeko nonché i tre punti e la momentanea testa della classifica. Il trionfo contro la squadra di Davide Nicola non va esaltato all’eccesso, ma in questo preciso momento rappresenta qualcosa in più per la squadra nerazzurra. Fondamentalmente è una questione di testa, come ha sottolineato Massimiliano Farris ieri nell’immediato post partita. E allora che tipo di interpretazione si potrebbe dare in vista del Liverpool?

NULLA DA PERDERE – Prima di tutto l’Inter martedì 8 marzo ad Anfield non ha nulla da perdere. Non parte favorita e si sa, quindi anche la pressione psicologica cala molto. La squadra di Inzaghi è consapevole che giocando come ha fatto all’andata può quantomeno impensierire il Liverpool di Jurgen Klopp, magari non basterà proprio come a San Siro ma può fare tanto a livello di autostima. Ciò che non serve mai e poi mai è partire già battuti, nonostante tutte le difficoltà del caso. Al termine di Inter-Salernitana tutti, da Farris a Lautaro Martinez hanno sottolineato proprio questo aspetto: l’Inter andrà lì per giocarsela. E lo farà con una testa un tantino più libera. Certamente il Liverpool non è la Salernitana ma sono proprio queste le partite che un calciatore ambisce a giocare. Come ha detto Nicolò Barella, che purtroppo non ci sarà, non è possibile avere paura di giocare queste partite. L’impresa è complicata ma l’Inter deve credere nelle sue potenzialità e fare il massimo. Poi sarà il campo a decidere.