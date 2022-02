Inter, da derby a derby: ritrovare le certezze smarrite sfruttando un motore

L’Inter si appresta a sfidare il Milan nella semifinale di andata di Coppa Italia, in programma martedì alle ore 21.00 in “casa” dei rossoneri (QUI le ultime sui nerazzurri). I nerazzurri devono cercare di venir fuori dalle sabbie mobili nella quale sembrano essere bloccati proprio dall’ultimo derby di campionato, con quel secondo tempo che ha minato qualche certezza

INVERTIRE IL TREND – L’Inter di Simone Inzaghi ha smarrito la via della vittoria e del gol. Nelle ultime uscite, infatti, il ruolino di marcia è decisamente preoccupante con una sola vittoria (Roma in Coppa Italia), tre sconfitte (Milan, Liverpool e Sassuolo) e due pareggi (Napoli e Genoa). I gol messi a segno in queste sei sfide sono solo quattro, un fatto certamente anomalo per quello che è ancora il miglior attacco della Serie A. Ora tocca alla Coppa Italia dove i nerazzurri sfideranno proprio il Milan. Inzaghi si avvicina alla sfida con il gruppo quasi al completo: Robin Gosens è a un passo dalla sua prima convocazione e qualche speranza c’è anche per Joaquin Correa.

CERTEZZE DA RITROVARE – Da derby a derby dunque, ma con certezze differenti. I campioni d’Italia in carica, infatti, si erano avvicinati alla stracittadina del 5 febbraio da primi della classe e con la possibilità di scavare un solco in classifica. Possibilità buttata alle ortiche in un modo quasi inspiegabile. Proprio da quella partita l’Inter si è smarrita, nonostante un’ottima prestazione con il Liverpool macchiata da due gravissime disattenzioni che hanno fatto crollare tutto.

DA UN DERBY ALL’ALTRO – Se un derby toglie, un altro derby può ridare. Può essere questa l’occasione per lasciarsi alle spalle un febbraio terribile e dispendioso, ritrovare certezze, le stesse che la doppietta improvvisa di Olivier Giroud sembra aver minato. Oltre ai gol e alle energie, bisogna recuperare attenzione, personalità e consapevolezza. Infine, il sentimento di rivalsa può essere un motore importante, la classica scintilla in grado di ridare energia e svegliare la squadra dal torpore.