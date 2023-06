Inter, da Bisseck alla conferma Acerbi. Difesa reparto da migliorare

L’Inter ha iniziato a muoversi sul mercato, partendo prima di tutto dalla difesa. Sono state diverse le indiscrezioni negli ultimi giorni, da Yann Bisseck alle conferme di Francesco Acerbi e Stefan de Vrij.

MIGLIORIE – 42 gol subiti in campionato in 38 partite. Il dato fa riflettere e non poco sul rendimento della difesa dell’Inter in questa stagione. Simone Inzaghi ha pagato a caro prezzo gli errori del reparto arretrato, che non è riuscito ad avere l’equilibrio per tenere il passo del Napoli. Tanti contropiedi subiti, le disattenzioni dei singoli e la mancata sicurezza che non ha dato risultati per diverse settimane. Nell’ultimo periodo l’Inter ha ritrovato una notevole solidità, anche in Champions League 5 clean sheet in 7 occasioni nella fase a eliminazione diretta. Per questo verranno riconfermati Francesco Acerbi e Stefan de Vrij, ma con un bisogno importante di sostituire Milan Skriniar. Yann Bisseck risponderà all’appello, ne manca ancora un altro e la dirigenza è vigile sulla situazione di Kalidou Koulibaly.