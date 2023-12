Inter, curiosità in Champions League: conferma da parte di Inzaghi

Archiviata la fase a gironi della UEFA Champions League, l’Inter si prepara a concentrarsi sul campionato fino agli ottavi di finale. La cui avversaria dei nerazzurri sarà estratta durante i sorteggi in programma lunedì 18 dicembre. Nel mentre, una curiosità conferma le priorità di Simone Inzaghi.

UNA SOLA ECCEZIONE – Ormai è chiaro anche ai sassi: dopo la finale dello scorso anno in Champions League, quest’anno l’Inter sembra preferire la volontà di puntare tutto sul campionato. Raggiunto l’obiettivo minimo degli ottavi di finale – e, sì, anche arrivare secondi nel girone permette di passare il turno, nel caso qualcuno se lo fosse scordato – ora i nerazzurri si preparano per dare un’accelerata in Serie A. Il vero obiettivo stagionale, come conferma una curiosità in Europa, targata direttamente Simone Inzaghi. Delle sei gare dei gironi disputate, infatti, il tecnico soltanto in un’occasione ha schierato il suo 11 titolare: Inter-Benfica, valevole per la seconda giornata e vinta per 1-0. Nelle altre partite – complici anche i ritorni con Benfica e Real Sociedad disputati con la qualificazione già ottenuta – il tecnico nerazzurro ha sempre cambiato qualcuno del suo undici tipo. Ne sono un esempio le presenze di Asllani contro Real Sociedad (all’andata) e Benfica (al ritorno). Ma anche di Sanchez nelle due partite contro il Salisburgo. O, ancora, Arnautovic contro Real Sociedad (all’andata) e Benfica (al ritorno). Insomma, una dato “curioso”, che però fornisce ulteriori indizi sulle priorità della squadra.