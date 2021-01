Inter-Crotone e una striscia positiva che continua da ventitre anni

Antonio Conte Inter

Inter-Crotone di domani (ore 12.30) aprirà il 2021 dei nerazzurri. Che con la gara inaugurale dell’anno hanno un rapporto positivo da molti anni.

MURA AMICHE – In Inter-Crotone i nerazzurri sono chiamati a vincere, per due motivi. Il primo è raccogliere l’ottava vittoria consecutiva in questa Serie A. Il secondo è rinvigorire una striscia positiva che, a San Siro, perdura dal 1997. Infatti è dalla stagione 1996/97 che l’Inter raccoglie punti quando la prima gara dell’anno si gioca tra le mura di casa. L’ultima sconfitta risale al 1994, un 1-2 deludente contro l’Atalanta. Poi solo 3 pareggi e 8 vittorie, e le più importanti sono proprio quelle del 1997 e del 1998. Il 5 gennaio 1997 l’Inter batte la Roma 3-1, nella gara consegnata ad imperitura memoria dalla rovesciata di Youri Djorkaeff. E l’anno successivo ancora il franco-armeno è decisivo nella vittoria contro la Juventus. Un’altra gara inaugurale da non dimenticare è poi quella del 2005, ossia la celeberrima rimonta contro la Sampdoria nei sei minuti finali, il picco della Pazza Inter.

CHI BEN COMINCIA – Ma, più in generale, l’Inter difficilmente sbaglia la partita che apre l’anno. Usando sempre gli ultimi ventisette anni come riferimento (dal 1994 ad oggi), i nerazzurri hanno vinto ben 14 volte, pareggiando 8 sfide. Le sconfitte sono a malapena 5, di cui le ultime (consecutive) nel 2013 e nel 2014, in casa di Udinese e Lazio. Dal 2015 (1-1 in casa della Juventus) si è riaperta la striscia di risultati positivi a inizio anno: 3 vittorie e 3 pareggi per l’Inter. E l’ultima sfida non è certo finita nel dimenticatoio: il 2020 nerazzurro si è aperto con l’importantissimo 1-3 in casa del Napoli, infrangendo un tabù che durava dal 1997. Iniziare il 2021 nello stesso modo è più di un obbligo.