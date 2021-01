Inter-Crotone 6-2, cinque dati statistici che potresti non sapere

Condividi questo articolo

Lautaro Martinez – Inter-Crotone – Copyright Inter-News.it, foto Tommaso Fimiano

Inter-Crotone 6-2 ha aperto l’anno con un successo rotondo, anche se purtroppo nemmeno stavolta è servito per andare in testa alla Serie A. La goleada di ieri è valsa l’ottava vittoria consecutiva in campionato, e c’è un dato molto interessante in tal senso.

UNA – La tripletta di Lautaro Martinez con l’Inter, che si era fermato a cinque doppiette in nerazzurro. Di recente ne aveva fatta una con l’Argentina, in un 4-0 al Messico in amichevole del 10 settembre 2019, ma in partite ufficiali non capitava dal 27 febbraio 2018, quando era ancora al Racing Club, in Libertadores contro il Cruzeiro (4-2).

QUATTRO – I gol subiti dall’Inter nelle ultime tre giornate, e tutti da giocatori che non avevano ancora mai segnato in Serie A nella loro carriera: prima di Niccolò Zanellato e Vladimir Golemic ieri per il Crotone c’erano stati Roberto Piccoli dello Spezia e Ivan Ilic del Verona.

OTTO – Le vittorie consecutive per l’Inter in Serie A. La precedente striscia vincente così lunga risale al 2008, con José Mourinho in panchina: iniziò l’1 novembre, con un 2-3 al 91′ firmato Ivan Ramiro Cordoba contro la Reggina, e si concluse stavolta nell’ultima partita dell’anno solare, il 20 dicembre a Siena (1-2, doppietta di Maicon), prima di avviare il 2009 con un 1-1 interno col Cagliari del 9 gennaio.

OTTO – I successi interni per 6-2 nella storia del club. Di questi, curiosamente, gli ultimi tre sono tutti arrivati a gennaio e nell’esordio casalingo nell’anno solare. Prima di Inter-Crotone c’erano stati quello al Venezia del 1999 (10 gennaio) e quello al Benevento di due anni fa (13 gennaio, Coppa Italia).

CINQUANTA – I gol di Romelu Lukaku in settanta presenze in nerazzurro. Il momentaneo 4-2 di Inter-Crotone ha significato la cifra tonda per il belga, che ha una media di una rete ogni 0.71 partite giocate.