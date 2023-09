Inter, critiche premature: contro la Salernitana rispondere è già un dovere!

L’Inter è chiamata a rispondere presente dopo l’inciampo di mercoledì scorso in campionato, dal quale sono nate non poche critiche. La sfida contro la Salernitana è una chance per rispondere.

CRITICHE – Evidentemente cinque vittorie consecutive dall’esordio in campionato non sono bastate all’Inter per convincere gli spettatori della Serie A. Dopo la sconfitta contro il Sassuolo, avvenuta nel turno infra-settimanale della scorsa giornata, le critiche alla squadra di Simone Inzaghi sono letteralmente piovute. È sembrato, quasi, che non si aspettasse altro che un passo falso dei nerazzurri, reputati, sin dal (recente) principio, i più forti in Italia. Poco è importato, allora, che l’allenatore piacentino abbia dovuto fare subito i conti con degli infortuni, anche di un certo spessore. Come, per esempio, quello di Marko Arnuatovic, che non sta permettendo ai titolarissimi attaccanti di poter riposare a dovere. E neanche il calendario fitto fra Serie A e Champions League, che impone all’Inter di giocare ogni 48/72 ore, è stata un’attenuante degna. La squadra di Inzaghi, dopo l’1-2 rimediato in casa contro i neroverdi, è già vicinissima ad essere accostata alla parola “crisi”.

RISPOSTE – Per l’Inter, dunque, non c’è altro da fare che rispondere subito presente nella sfida di domani contro la Salernitana. Per zittire le critiche nate dopo la sfida contro gli uomini di Dionisi, certo. Ma anche per far sentire agli avversari in campionato che serve ben altro per mandare fuori dai giochi i nerazzurri. A questo si aggiunge un altro dettaglio: dopo la trasferta di Salerno i ragazzi di Inzaghi dovranno battersi in Champions League. Per arrivare al meglio al big match di San Siro del prossimo martedì, dunque, l’Inter dovrà fare proprio come il Benfica. Che nella partita di campionato di questa sera, l’ultima prima dell’impegno europeo, ha vinto in casa contro il Porto.