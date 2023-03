Inter, cresce il valore di Onana: certezza tra i tanti dubbi nerazzurri

André Onana è diventato uno dei (pochi) punti fermi dell’Inter di questa stagione. Arrivato a parametro zero, sta vedendo il suo valore crescere sempre di più, di partita in partita. L’Inter si affida a lui e i tifosi adesso vogliono fare delle sue qualità una colonna portante.

VALORE − Subito dopo essere approdato all’Inter, a parametro zero la scorsa estate, André Onana ha professato di voler portare pazienza. Tutto arriva per chi sa aspettare e il portiere del Camerun ne è stato la prova. È subentrato a Samir Handanovic nelle gerarchie della squadra, guadagnando il posto da titolare per la porta dell’Inter e, di volta in volta, ha messo in campo prestazioni a cui i tifosi nerazzurri si erano quasi disabituati. Il suo valore di mercato è così cresciuto e dai 14 milioni di euro, sua quotazione nel momento in cui è approdato in nerazzurro, è arrivato a toccare ora i 20 milioni di euro. Ma la crescita è ancora in corso e Onana può puntare davvero alle stelle.

Inter, il valore di Onana cresce e i tifosi nerazzurri non vogliono vederlo partire

CERTEZZA − L’Inter, nel momento in cui André Onana è diventato ufficialmente un suo giocatore il primo luglio del 2022, si è voluta guardare bene le spalle. Per questo motivo il portiere ha firmato un contratto a lungo termine, con la scadenza fissata a giugno del 2027. L’estremo difensore sta diventando una certezza e di questo Beppe Marotta e Piero Ausilio non hanno mai dubitato. Si è perciò messo in mostra tra campionato e Champions League. Per ultima in occasione del match di ritorno degli ottavi di finale della competizione europea quando ha letteralmente sbarrato la strada al Porto, evitando che i suoi subissero gol. Il carattere non gli manca, così come l’interesse dei big club europei che hanno drizzato le antenne e lo stanno tenendo d’occhio (vedi articolo). Ma, per colui che in una stagione altalenante e di incertezze ha dimostrato di poter dare un pizzico di tranquillità in più, i tifosi sperano solo una cosa: che possa diventare una colonna portante. Uno di quei calciatori che possa rappresentare l’Inter in tutto e per tutto.