Inter-Cremonese, diciottesimo incontro: un solo risultato negativo

Quella di domani sera a San Siro sarà la diciottesima volta che Inter e Cremonese si affronteranno l’una contro l’altra. Nei diciassette incontri disputati fin qui tra Serie A e Coppa Italia, i nerazzurri hanno perso soltanto una volta. Proprio a San Siro.

DICIASSETTE PRECEDENTI – Diciassette partite disputate, dodici vittorie, quattro pareggi e una sconfitta. A San Siro. Questi i numeri in sintesi degli scontri diretti tra Inter e Cremonese, che domani si affronteranno a Milano per la diciottesima volta nella storia. La prima volta risale addirittura al 1924, sul campo della Cremonese, dove arrivò un 1-1. Nella stessa stagione, poi, i nerazzurri conquistarono una vittoria in casa per 4-2. Per il prossimo scontro diretto bisogna saltare poi al 1977, dove nell’allora fase a gironi della Coppa Italia, arrivò una vittoria per 0-2 in trasferta. La stagione 1984 vide poi due vittorie dell’Inter, per 1-2 e per 2-0, mentre quella del 1987 fu protagonista di due gare di Coppa Italia. Ad avere la meglio fu proprio la Cremonese dopo due pareggi per 1-1 e il passaggio del turno grazie ai calci di rigore. La vera sconfitta per i nerazzurri arrivò però nella stagione 1992/93, quando i grigiorossi espugnarono San Siro con uno 0-2 (dopo aver perso per 0-1 la gara di andata in casa).

Inter-Cremonese, i numeri nel dettaglio

NUMERI – Nelle stagioni 1989/90 e 93/94, l’Inter riuscì ad avere la meglio in tutte le gare disputate contro la Cremonese. Caso diverso la stagione 94/95, con una vittoria sul campo dei grigiorossi e il pareggio per 0-0 a Milano. Infine, gli ultimi due scontri disputati dalle due squadre, hanno visto due vittorie proprio dei nerazzurri. 2-0 a San Siro e 2-4 in trasferta nella stagione 95/96. L’ultima disputata dalla Cremonese prima del ritorno in Serie A di quest’anno. Domani l’Inter cercherà di conquistare quindi la terza vittoria consecutiva contro i grigiorossi, provando anche ad aumentare il bottino di 30 gol fatti nelle ultime diciassette sfide faccia a faccia. Ma anche per riscattare la sconfitta di venerdì contro la Lazio.