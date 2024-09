Inter, cosa ti dice la quarta giornata delle tue rivali in Serie A? Il punto

Le avversarie dell’Inter hanno avuto un andamento differente nell’ultima giornata di Serie A. Analizziamo insieme le loro prestazioni.

JUVENTUS – L’Inter si trova, dopo quattro giornate di Serie A, al terzo posto in classifica insieme alla Juventus e al Torino. La squadra allenata da Thiago Motta ha pareggiato per 0-0 contro l’Empoli nell’ultima gara del massimo campionato italiano. La prestazione offerta dai bianconeri non è stata spumeggiante, in linea con quanto visto nel pareggio senza reti dello Stadium contro la Roma. I nuovi innesti, inseriti per la prima volta dall’inizio, non sono ancora entrati nei meccanismi di gioco del proprio club. Sarà dunque opportuno attendere il loro adattamento al contesto tattico di Thiago Motta per potersi esprimere con maggiore oggettività sul punto.

Le altre rivali dell’Inter in Serie A sorridono: tranne una… in salsa giallorossa

NAPOLI – Per una giornata in testa alla classifica c’è stato il Napoli di Antonio Conte. La squadra partenopea ha conseguito un successo meno netto di quanto dica il campo. Il 4-0 con cui gli azzurri hanno espugnato la Sardegna Arena di Cagliari non racconta l’impegno profuso dai sardi per poter provare a pareggiare il risultato nel primo e nel secondo tempo. Grandi parate di Alex Meret, così come l’aiuto della traversa, hanno impedito alla squadra allenata da Davide Nicola di raccogliere il meritato pareggio. Ciò non è avvenuto e i partenopei ne hanno saputo approfittare grazie al suo notevole reparto offensivo. Una caratteristica positiva è certa: la capacità della squadra di Conte di interpretare al meglio le idee e la fame del tecnico salentino.

MILAN – Il Milan ha ottenuto il primo successo della sua stagione, grazie alla vittoria netta contro il Venezia per 4-0. Che questo possa essere l’inizio di una nuova fase è l’auspicio del mondo rossonero, ma una chiave con cui leggere il futuro ci è già stata fornita dalla sfida contro i lagunari: quando Rafael Leao e Theo Hernandez si accendono, allora ci sono i presupposti per vedere il vero Milan. Su queste basi, il loro apporto sarà fondamentale per dare ai rossoneri delle chances di successo contro Liverpool e Inter.

ATALANTA – Vince anche l’Atalanta, superando la Fiorentina per 3-2 con tutte le emozioni condensate nel primo tempo. I bergamaschi hanno vinto soprattutto grazie all’impulso dato da un giocatore dotato di qualità eccezionali, di caratteristiche che gli consentono di spiccare rispetto ai compagni e molto spesso anche rispetto agli avversari. Il calciatore in questione è Ademola Lookman, non a caso corteggiato dal PSG in estate.

ROMA – Ancora magra di vittorie la Roma di Daniele De Rossi, il cui pareggio per 1-1 contro il Genoa sa di beffa. Con un gol subito all’ultimo secondo della sfida contro il Grifone, la squadra giallorossa si è dovuta accontentare di un punto che sposta poco in classifica. Ora, infatti, i capitolini sono fermi a 3 punti e condividono il terzultimo posto con squadre quotate come la Fiorentina e il Bologna. Mantenere la soglia di attenzione alta per tutto l’arco del match è lo step successivo richiesto alla formazione giallorossa, dopo che i problemi in fase di costruzione sembrano superati grazie all’inserimento di Niccolò Pisilli. La principale nota positiva dell’inizio di stagione dei capitolini.