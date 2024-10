Inter, cosa racconta la 7ª giornata di Serie A delle tue rivali? Il punto

L’Inter occupa la seconda posizione in campionato dopo 7 giornate di Serie A. Il primo posto è occupato da un ottimo Napoli, rinato con Antonio Conte alla propria guida, avente 2 punti di vantaggio sui nerazzurri.

NAPOLI – L’Inter è al momento sopravanzata in classifica soltanto dal Napoli di Antonio Conte, autore di una prestazione convincente contro il Como valsa il 3-1 finale. A spiccare nello scacchiere tattico del tecnico salentino è indubbiamente Scott McTominay, uno degli acquisti più importanti dell’intera finestra estiva di calciomercato della Serie A. Lo scozzese garantisce quella combinazione di quantità e qualità, a centrocampo, che si sta rivelando come essenziale per le ambizioni del club partenopeo in vista di questa stagione. Contro un buon Como, in netta crescita dopo un inizio difficile, il Napoli mostra quella solidità e quella compattezza del tutto assenti nella scorsa annata. Primo posto in classifica in solitaria e messaggio rivolto alle concorrenti: per lo scudetto il Napoli c’è, molto seriamente.

Inter, Juventus e Milan con qualche difficoltà

JUVENTUS – La Juventus di Thiago Motta spreca tante occasioni da gol nitide nella sfida conclusasi con il punteggio di 1-1 contro il Cagliari. Le due buone opportunità per Teun Koopmeiners, non sfruttate nel primo tempo, e l’occasione ghiotta per Dusan Vlahovic nella seconda frazione, sono chances da non disperdere se si vuole impedire agli avversari di restare in partita. Una disattenzione grave di Douglas Luiz sul finire del match, la seconda dopo quella valsa il rigore per il Lipsia nell’ultima gara di Champions League, ne testimonia un adattamento ancora lontano al calcio italiano e ai meccanismi richiesti da Thiago Motta per far performare la sua squadra. L’idea di sprecare troppo, in fase offensiva, potrebbe rappresentare il principale tarlo del brasiliano in vista del ritorno in campo dopo la sosta.

MILAN – Il Milan di Paulo Fonseca esce sconfitto dalla trasferta del Franchi contro i Viola. La Fiorentina di Raffaele Palladino conquista la vittoria più importante del suo inizio di stagione con un 2-1 giunto in una partita pazza dal punto di vista della molteplicità degli episodi avvenuti durante l’incontro. Due rigori sbagliati dai rossoneri, tra cui uno di Theo Hernandez poi espulso al termine della sfida, e uno sbagliato dalla Viola, cui si aggiungono i momenti di nervosismo di Christian Pulisic per la sostituzione nei minuti finali dell’incontro. Il derby vinto meritatamente contro l’Inter per 2-1 non ha rappresentato quello spartiacque auspicato dal tecnico portoghese, ora chiamato a rivedere alcuni meccanismi per evitare di tornare ai livelli negativi mostrati nei primi match stagionali.