Inter, cosa ci dice la seconda giornata delle tue rivali in Serie A? Il punto

L’Inter ha sconfitto per 2-0 il Lecce nella seconda sfida del campionato di Serie A 2024-2025. Le avversarie dei nerazzurri non hanno fatto benissimo, con il solo Napoli protagonista di una vittoria, anche convincente, contro il Bologna.

MILAN – L’Inter ha battuto il Lecce con il punteggio di 2-0 nella prima gara casalinga di questa stagione di Serie A 2024-2025. Per quanto riguarda le dirette concorrenti dei nerazzurri per lo scudetto, la cifra dominante è stata quella dei “passi falsi”, a cominciare da un Milan non entusiasmante nella sfida del Tardini persa contro il Parma per 1-2. La sensazione che ha lasciato l’incontro è stata quella di una squadra a tratti svogliata e lenta sia nella costruzione del gioco che nella fase di ripiegamento difensivo. Dalle lacune ora descritte sono nati i due gol di Dennis Man e Matteo Cancellieri, entrambi siglati dal lato di Theo Hernandez.

ATALANTA E ROMA – Uscite sconfitte dalla seconda gara della stagione di Serie A 2024-2025 sono state anche l’Atalanta, contro il Torino, e la Roma, contro l’Empoli. I due 0 in classifica sono però arrivati in modo diverso, perché mentre i bergamaschi hanno creato tante occasioni e si sono resi protagonisti di un errore dal dischetto nei minuti di recupero, i giallorossi si sono svegliati troppo tardi dopo il duplice colpo dei toscani tra primo e secondo tempo. L’Atalanta crea, macina gioco e sbaglia spesso per imprecisioni individuali. La Roma gioca in maniera compassata, fatica a costruire trame di gioco interessanti e non riesce a trovare un equilibrio a centrocampo, con la presenza di tanti calciatori offensivi che faticano nei ripiegamenti difensivi.

L’unica nota positiva per le rivali dell’Inter in Serie A, in attesa della Juventus: il primo vero Napoli di Conte!

NAPOLI – Diverso è il discorso per la compagine allenata da Antonio Conte, che si è imposta per 3-0 contro il Bologna allo Stadio Maradona. Il Napoli cui si è assistito nella serata di ieri, domenica 25 agosto, è completamente differente rispetto a quello uscito sconfitto per 0-3 dalla trasferta di Verona. Fame, velocità di gioco e cattiveria agonistica sono i tre fattori determinanti con cui leggere quella che potrebbe essere la svolta della stagione del club partenopeo. E con l’arrivo di Romelu Lukaku e Scott McTominay, il Napoli può iniziare a sognare.