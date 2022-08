Inter, cosa aspettarsi nell’ultimo mese di calciomercato? Un colpo possibile

L’Inter si prepara all’amichevole con il Villarreal di sabato a Pescara e soprattutto al debutto in campionato con il Lecce. Ovviamente non possiamo dimenticare il calciomercato che ancora potrebbe regalare qualche colpo in entrata ma anche in uscita

LAVORO IN CAMPO ED EXTRA – L’Inter continua a lavorare in vista dell’ultima amichevole precampionato con il Villarreal ma soprattutto dell’esordio in campionato con il Lecce, fissato per sabato 13 agosto alle ore 20.45 allo stadio “Via del Mare”. Le questioni di campo tra non molto prenderanno il sopravvento ma di sicuro il calciomercato non vorrà stare lì in un angolino. E quindi cosa aspettarsi nell’ultimo mese di trattative?

ENTRATE – In entrata l’Inter ha praticamente fatto tutto a giugno, quando ha annunciato Romelu Lukaku, André Onana, Enrikh Mkhitaryan, Raoul Bellanova e Kristjan Asllani. Qualcosa ancora ci si può aspettare in difesa: com’è noto il club nerazzurro è alla ricerca di un difensore centrale che possa occupare il posto lasciato vuoto da Andrea Ranocchia. Si tratterà molto probabilmente di un’occasione e con Nikola Milenkovic sempre di più verso la permanenza alla Fiorentina (vedi articolo), il nome al momento più accreditato è quello di Francesco Acerbi (QUI le ultime). E la presenza del suo agente oggi nella sede dell’Inter è solo l’ennesimo indizio (QUI le sue dichiarazioni).

USCITE – In uscita l’Inter sta per piazzare Alexis Sanchez al Marsiglia: il club nerazzurro e l’entourage del cileno hanno trovato l’accordo sulla buonuscita, si attende solo l’annuncio ufficiale. Un altro nome in uscita è quello di Andrea Pinamonti, richiesto da Sassuolo e Atalanta. I neroverdi al momento sono in vantaggio mentre i bergamaschi sono in stand-by. Qualora dovesse sbloccarsi Giacomo Raspadori al Napoli, il Sassuolo sarebbe in grado di soddisfare le richieste dell’Inter (20 milioni di euro). Cesare Casadei piace al Chelsea ma la sensazione è che l’Inter voglia trattenerlo o comunque preferisca cederlo altrove. Altre uscite in programma non ce ne sono (a parte quella del giovane Eddie Salcedo), ma come ben sappiamo le strade del mercato sono infinite. Milan Skriniar e Denzel Dumfries sono richiesti all’estero e con un’offerta irrinunciabile potrebbero partire. Ma sarebbe un vero delitto a questo punto della stagione…