Inter, cos’è Socios: il nuovo main sponsor prenderà il posto di Pirelli?

L’era Pirelli, un marchio che ha accompagnato l’Inter per 26 lunghi anni, è giunta al termine. Lo spazio lasciato libero sulle maglie nerazzurre ora dovrebbe essere occupato da “Socios.com”, una piattaforma di fan engagement americana. Ma cosa è realmente Socios.com e come funzionerà il legame tra l’Inter e i suoi tifosi?

NUOVO SPONSOR – Il nuovo sponsor annunciato da Sky Sport (vedi articolo) nella serata di ieri è sostanzialmente, come lo stesso Socios.com spiega sul proprio sito: “Un’app interamente dedicata ai tifosi. Così facendo i supporters nerazzurri si sentiranno più vicini alla propria squadra del cuore influenzandone le decisioni e vedendo premiata la propria passione“. I tifosi dell’Inter sarebbero così sempre più coinvolti all’interno del mondo nerazzurro. Dopo InterSpac (tre nuovi soci), che però ancora deve ricevere il via libera dalla società per entrare, con Socios.com potrebbero infatti prendere parte alle decisioni del club.

FAN TOKEN – Cosa sono e come si acquistano questi Fan Token? “I Fan Token – spiega il sito -, sono uno strumento digitale. Una volta acquistati, saranno tuoi per sempre, senza che vi sia alcuna data di scadenza. Saranno utilizzati per votare sondaggi sull’app di Socios.com o vincere l’opportunità di vedere una partita con una leggenda del Club”. Il costo di un Fan Token non dovrebbe essere elevato ma dovrebbe costare come un cappuccino anche se l’andamento del mercato potrebbe far crescere o anche scenderne il valore.

ITALIANE E BIG EUROPEE – Al momento le squadre che hanno come main sponsor Socios.com, se l’Inter dovesse accettare, sarebbero due: i nerazzurri e il Valencia. Il mondo di Socios.com però è già aperto a molte altre squadre tra cui anche Milan, Juventus e Roma ma anche Man City, Barcellona e PSG. Il collegamento non è diretto con Socios.com ma avviene tramite la criptovaluta che viene sfruttata dai Fan Token essendo quest’ultimi coniati sulla blockchain di Chiliz. Quest’ultimo è una criptovaluta che recentemente ha fatto registrare un boom importante grazie agli accordi con le società sopracitate raggiunti.