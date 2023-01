Inter, coperta corta a centrocampo? L’equilibrio manca, le risorse anche

Il pareggio tra Monza ed Inter (vedi analisi tattica) ha portato a galla definitivamente i problemi del centrocampo nerazzurro. Gli infortuni di Nicolò Barella e Hakan Calhanoglu hanno spianato la strada ai brianzoli, i loro sostituti non hanno aiutato.

SFORTUNA – Se si pensa ai due infortuni, rispettivamente di Hakan Calhanoglu e di Nicolò Barella, di certo non si può evitare di parlare di sfortuna. Quest’ultima si aggiunge ai gravi problemi della squadra nerazzurra, che ormai ha reso note le questioni più preoccupanti da risolvere. Fino al sessantesimo minuto circa l’Inter ha controllato in tranquillità il match, abbassando i ritmi e non subendo l’offensiva del Monza. I pericoli sono cominciati ad arrivare dopo gli ingressi di Roberto Gagliardini e Kristjan Asllani. I due centrocampisti non hanno dato nulla, hanno sofferto enormemente il pressing dei biancorossi e hanno visto pochi palloni nel mezzo del campo. Le indicazioni arrivate sulle riserve per Simone Inzaghi non sono affatto positive, la responsabilità non è solamente sua.

Inter, centrocampo da rivedere

CONTRIBUTO – Non si può parlare di grande contributo quando si analizzano le prestazioni di Gagliardini e Asllani. L’Inter ha subito follemente nella mezz’ora finale e gran parte della responsabilità è del reparto centrale. Questa partita sottolinea ancora una volta gli errori forse commessi in estate. Manca chi dà fisicità al centrocampo, chi dà copertura alla difesa senza lasciare spazio per gli avversari. Henrikh Mkhitaryan, Asllani, Gagliardini non possono giocare insieme, questo è chiaro adesso. Il giocatore italiano è in scadenza a giugno del 2023 e la prestazione di ieri può dare ulteriori conferme sulla volontà della dirigenza. L’addio è inevitabile, chi dovrebbe dare maggiore copertura e aiutare la difesa non garantisce nulla di tutto questo. C’è tecnica nel centrocampo nerazzurro, c’è qualità e neanche poca, ma l’assenza di equilibrio non è da sottovalutare e i numeri sono una condanna. I gol subiti troppi, i punti persi altrettanto e il pareggio di Monza potrebbe diventare una sentenza per la fine dei giochi per lo Scudetto.