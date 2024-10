L’Inter contro il Torino deve confermare la crescita offensiva

Inter-Torino chiama gli attacchi. E per gli uomini di Simone Inzaghi diventa la gara in cui confermare la crescita del reparto offensivo vista nell’ultima settimana.

ATTACCHI SUGLI SCUDI – Inter-Torino, al contrario di quanto visto negli ultimi anni, promette di essere una partita in cui saranno gli attacchi a prendersi la scena. Se la squadra di Paolo Vanoli punterà sulla sua nuova mentalità, in casa nerazzurra per arrivare alla vittoria finale sarà importante confermare la crescita proprio del reparto offensivo. Oggi, secondo le ultime indiscrezioni, dovrebbe ritornare in auge la coppia formata da Marcus Thuram e Lautaro Martinez. A proposito del francese, non trova il gol da oltre un mese. È arrivato il momento di rigonfiare la rete.

L’Inter a caccia di gol col Torino: serve maggior concretezza!

CONCRETIZZARE LA PRODUZIONE – Tra Udinese e Stella Rossa infatti gli attaccanti di Inzaghi hanno dato significativi segnali di risveglio. Una buona premessa per la gara contro il Torino. I granata infatti sono la peggior squadra in Serie A per tiri subiti. E questa tendenza a concedere conclusioni va sfruttata a modo. L’Inter infatti in queste prime partite ha mostrato problemi proprio a concretizzare il lavoro offensivo. Contro una squadra produttiva e propositiva come il Torino serve la conferma che si è cambiata marcia.