Inter, contro lo Spezia per toccare due traguardi ancora mai raggiunti

L’Inter mercoledì sarà impegnata contro lo Spezia per raggiungere il quarto successo consecutivo tra tutte le competizioni. Non solo ma anche il terzo clean sheet di fila

CONTINUITÀ − Inter, adesso serve la continuità. Con il successo raggiunto contro il Venezia, i nerazzurri hanno agguantato la terza vittoria consecutiva tra campionato (Napoli) e Champions League (Shakhtar Donetsk). Ruolino raggiunto soltanto una volta in questa stagione tra fine ottobre e inizio novembre (Empoli, Udinese e Sheriff Tiraspol). Mercoledì contro lo Spezia, la squadra di Simone Inzaghi è a caccia non solo di altri tre punti per avvicinarsi a Napoli (-4) e Milan (-1) in classifica ma anche per toccare un traguardo al momento mai raggiunto: la quarta vittoria di fila.

MAI RAGGIUNTI − Quella delle quattro vittorie consecutive è un tabù che l’Inter deve sfatare. La squadra di Inzaghi non ha mai, infatti, raggiunto il poker di vittorie fermandosi sempre a due/tre tra tutte le competizioni. Segno di come l’avvio di stagione dei nerazzurri è stato altalenante e poco equilibrato. Le ultime uscite, tuttavia, sembrano andare in contro tendenza con quanto visto fino a poche settimane fa. L’Inter ha trovato non solo vittorie e risultati ma anche quell’equilibrio tattico da molti sconfessato. Mercoledì contro lo Spezia dell’ex Thiago Motta non bisogna fermarsi dando continuità a risultati e prestazioni. Continuità da confermare non solo ottenendo il poker di vittorie ma anche il terzo clean sheet consecutivo in stagione: altro evento mai accaduto.