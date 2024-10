Inter, contro la Roma Angelino può essere una chiave da sfruttare

L’Inter contro la Roma ha un giocatore specifico da tenere in considerazione. Parliamo di Angeliño, un fattore per i giallorossi in fase di possesso, ma anche un potenziale problema in non possesso.

PRESENZA DA SFRUTTARE – Uno dei migliori giocatori in questo inizio di stagione della Roma è Angeliño. Lo spagnolo con Juric ha persino alzato il suo rendimento, arrivando a scomodare paragoni con Dimarco, valorizzato proprio dal tecnico al Verona. Nella sua posizione di braccetto di sinistra aiuta l’impostazione e sa proiettarsi in attacco creando nuovi spazi e nuove associazioni. Ma per quanto l’Inter debba gestirlo in non possesso, la sua presenza va sfruttata invece quando sono i nerazzurri ad attaccare.

PROBLEMA IN NON POSSESSO – Angeliño infatti è un giocatore con dei limiti in non possesso. Fisicamente non è in grado né di portare grande pressing né di garantire recuperi fisici o marcature in uno contro uno, men che meno nel gioco aereo. Ed è questo che l’Inter dovrà sfuttare. Attaccandolo in modo specifico, mandando giocatori bravi ad attaccare lo spazio o nel gioco aereo proprio dalla sua parte. In modo da far diventare la sua presenza un problema invece che un vantaggio.