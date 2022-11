Inter, contro la Juventus sfida pesante: Inzaghi deve invertire due tendenze

L’Inter domenica alle 20.45 scende in campo contro la Juventus all’Allianz Stadium. La squadra di Inzaghi, reduce da quattro vittorie in campionato, è chiamata a invertire due tendenze: il rendimento negli scontri diretti e i gol incassati in trasferta

L’Inter di Simone Inzaghi, reduce da quattro vittorie in campionato e dalla sconfitta indolore con il Bayern Monaco in Champions League, domenica alle 20.45 affronterà la Juventus di Massimiliano Allegri (QUI la conferenza stampa del tecnico bianconero). Le due squadre si trovano a soli due punti di distanza in classifica ed inseguono il quarto posto dopo le difficoltà iniziali. Se Allegri punta a invertire l’inerzia che la scorsa stagione non li ha visti mai trionfare contro l’Inter, i nerazzurri sono chiamati a invertire due tendenze: il ruolino di marcia negli scontri diretti e le gravi disattenzioni difensive in trasferta.

Inter, due tendenze da invertire: quinto scontro diretto della stagione, il ruolino di marcia finora è pessimo

L’Inter finora ha sfidato quattro delle prime sette squadre in classifica, vale a dire Milan, Roma, Lazio e Udinese. Con tutte e quattro le squadre ha perso, incassando inoltre 9 gol tra Milan, Lazio e Udinese. Con la Juventus, dunque, oltre all’importanza della partita in termini di classifica è fondamentale invertire questo trend negativo perché i campionati si decidono anche negli scontri diretti. L’altra tendenza da invertire sono i troppi gol finora incassati lontano da San Siro che fanno della difesa dell’Inter la peggiore in trasferta. All’Allianz Stadium, dove forse non ci sarà Alessando Bastoni (vedi articolo), l’Inter dovrà cercare di rimanere concentrata in fase difensiva, evitando quanto successo nell’ultima partita fuori casa contro la Fiorentina.