Inter, contro l’Udinese per fare en-plein in campionato

EN-PLEIN – Uno dei tanti motivi per dare un senso alla sfida di domenica a San Siro tra Inter e Udinese , è la possibilità per la squadra di Antonio Conte di legittimare ulteriormente la vittoria del diciannovesimo Scudetto . I bianconeri (friulani), infatti, sono l’unica squadra contro cui i nerazzurri non sono riusciti a vincere in questa Serie A . All’andata, alla Dacia Arena , finì infatti 0-0 nella prima occasione-sorpasso ai danni del Milan . E allora, quale miglior occasione se non l’ultima giornata di campionato per inserire anche la squadra di Luca Gotti tra le “vittime” (sportive) di questa Inter campione d’Italia.

