Inter, contro la Juventus una ‘prima volta’ negativa: dato preoccupante

La sfida di ieri persa dall’Inter contro la Juventus porta con sé tanto da analizzare. Anche un particolare dato negativo. Prima di ieri, infatti, i nerazzurri erano sempre andati a segno in questo campionato. Un ulteriore segnale di un attacco che ha fatto parecchia fatica e di troppe occasioni sprecate.

DATO NEGATIVO – Nelle dodici partite di Serie A giocate fino a ieri, l’Inter ha messo a segno 25 gol. Una media di poco più di due centri a partita, con la squadra sempre a segno. Ma, come anticipato prima, fino a ieri. Perché contro la Juventus i nerazzurri non sono riusciti ad andare a segno, mostrando diversi problemi in attacco e soprattutto di concretezza. Non per nulla Lautaro Martinez ed Edin Dzeko sono tra i peggiori e le statistiche sono impietose. Tante, troppe occasioni sprecate. Un problema in certe partite.

DOPPIO PROBLEMA – Se per gli scontri diretti precedenti a quello di ieri il problema dell’Inter era unicamente difensivo (tre i gol presi contro Milan e Lazio, due contro la Roma), la gara contro la Juventus ha messo in luce anche le fragilità di un attacco poco incisivo. Come già si era visto nella “quasi amichevole” di martedì contro il Bayern Monaco. Un piccolo campanello d’allarme forse sottovalutato anche a causa della non-importanza della partita. Contro il Bologna andrà testata sia la capacità dell’Inter di mantenere la porta inviolata, sia la decisività dell’attacco. Prima della chiusura (col botto) contro l’Atalanta.