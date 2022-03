Inter, contro il Liverpool è una vittoria storica: centrata una ‘prima volta’

Liverpool-Inter è stata una partita sicuramente appassionante, con i nerazzurri che hanno fatto sognare i tifosi regalando anche – a suo modo – una vittoria storica alla società. Per la prima volta, infatti, la squadra oggi allenata da Simone Inzaghi ha espugnato Anfield.

VITTORIA STORICA – Fino a ieri era stata soltanto una la vittoria dell’Inter contro il Liverpool. Quella del 1965, nella semifinale di ritorno che valse l’allora finale di Coppa dei Campioni vinta poi contro il Benfica. Un 2-0 che arrivò a San Siro e sancì una rimonta che ancora oggi tutti i nerazzurri ricordano. Rimonta che non è riuscita per un soffio ieri sera ad Anfield, dove però la squadra di Simone Inzaghi – a suo modo – ha comunque fatto la storia. Già, perché non era mai successo che l’Inter vincesse nello storico stadio inglese. A partire da quel 1965, dove all’andata della semifinale arrivò un 3-1. Seguito dal 2-0 della stagione 2007-2008. Certo, si tratta di una statistica fine a sé stessa. Ma che certifica ulteriormente il percorso di questa squadra.