Inter, continua l’operazione rinnovi: tre blindati ma occhio alle scadenze imminenti

Inter attiva nella pianificazione del presente e soprattutto del futuro. Il rinnovo di Dimarco non è il primo dell’anno solare 2021 e non sarà l’ultimo nella stagione attualmente in corso. La situazione è piuttosto delineata

CLASSE 97 BLINDATA – Giornata di firme in casa nerazzurra. Il prodotto del vivaio Federico Dimarco (vedi articolo) è solo il terzo calciatore dell’Inter a potersi definire “blindato” dopo aver rinnovato il contratto. La nuova scadenza, 30 giugno 2026, è la stessa dei compagni di squadra Nicolò Barella e Lautaro Martinez, che è stato il primo a porre la firma sul nuovo accordo. Curiosità? Tutti e tre sono classe 1997. Quasi a voler ribadire il nuovo corso interista, che verrà incentrato sullo svecchiamento della rosa. E si ripartirà sicuramente dai tre 24enni in questione.

SCADENZE CONTRATTUALI – In casa Inter sono previsti altri rinnovi nel corso della stagione. Al momento la scadenza più distante è quella di Denzel Dumfries (1996), che in estate ha firmato fino al 2025. E quindi non preoccupa. La stessa scadenza di Joaquin Correa (1994), una volta che l’Inter eserciterà il riscatto obbligato. Per il resto, le altre scadenze attuali sono tre. Il 2022 per nove calciatori, tra cui i croati Marcelo Brozovic e Ivan Perisic. E rappresentano la priorità in queste settimane. Poi il 2023 per cinque, in particolare i difensori Stefan de Vrij e Milan Skriniar. Altri due contratti importanti da ritoccare entro un anno. Infine il 2024 per sei, compresi i titolarissimi Alessandro Bastoni e Hakan Calhanoglu. E in questo caso si ha ancora molto tempo prima di preoccuparsi.