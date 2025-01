Inter, i conti devono tornare: escono 189′ e anche più, chi entra?

Archiviata la prima fase della Champions League in casa Inter può tornare il pensiero fisso chiamato Serie A ma senza dimenticare che il calciomercato è ancora aperto. La rosa di Inzaghi non verrà stravolta nelle prossime ore ma probabilmente ottimizzata. Più reparti coinvolti ma gli incastri necessari non sono facilissimi

MILANO – La cessione di Tomas Palacios in prestito al Monza fino alla fine della stagione brianzola è solo la prima operazione ufficiale dell’Inter nella finestra invernale di calciomercato. Il classe 2003 argentino resta in Italia dopo aver giocato appena 26′ più recupero tra Serie A (10′) e Coppa Italia (16′) in tre presenze. Una media di poco più di 8′ ad apparizione. Troppo poco per pensare di doverlo rimpiazzare in difesa. L’Inter al momento, infatti, non prevede di acquistare un altro difensore mancino al posto di Palacios – ricaduta di Francesco Acerbi permettendo – ma preferisce arretrare il jolly brasiliano Carlos Augusto tra i difensori. Situazione diversa nei due reparti più avanzati, dove il mercato può ancora prevedere alcuni avvicendamenti.

Minutggio di chi va via: Buchanan da sostituire dopo Palacios?

JOLLY DI FASCIA – La modifica nel “gioco delle coppie” di Simone Inzaghi libera un posto da esterno sinistro a tutta fascia, che Tajon Buchanan avrebbe potuto far suo se non fosse già altrove. Il classe ’99 canadese è il protagonista della seconda uscita dell’Inter in direzione Villarreal, che proverà a valorizzarlo nella Liga spagnola. Anche il minutaggio di Buchanan è piuttosto risicato in virtù dei 163′ più recupero divisi tra Serie A (89′) e Coppa Italia (74′) in sette presenze. In pratica poco più di 23′ a partita, in media. Per questo motivo l’obiettivo dell’Inter è un esterno sinistro low cost in grado di giocare anche a destra, pertanto non necessariamente mancino di piede. Il nome del classe 2002 italo-polacco Nicola Zalewski, in uscita dalla Roma, si sposa bene con questo profilo. Sarà proprio Zalewski il post-Buchanan per l’Inter di Inzaghi?

Calciomercato Inter: Correa e Arnautovic le “speranze” di Inzaghi

CAOS IN ATTACCO – La partenza del difensore argentino e dell’esterno canadese “toglie” solo 189′ più recupero di utilizzo all’Inter. Tra i calciatori di movimento a disposizione di Inzaghi in Prima Squadra solo uno finora ha giocato addirittura meno di Buchanan (ma più di Palacios, ndr). Si tratta di Joaquin Correa, che può vantare solo 148′ più recupero in Serie A, distribuiti in cinque occasioni. Quasi mezz’ora in ogni presenza. Altro esubero che l’Inter sta provando a piazzare in questi ultimi giorni di mercato ma senza grandi risultati. Il futuro di Correa è sempre legato a quello di Marko Arnautovic, che fa regolarmente parte della lista UEFA dell’Inter. Infatti, il classe ’89 austriaco finora ha totalizzato 329′ più recupero tra Serie A (92′), Coppa Italia (63′) e soprattutto Champions League (174′) nelle 13 presenze accumulate. Poco più di 25′ a partita, quindi mediamente meno di Correa. A Inzaghi non dispiacerebbe ottenere un nuovo valido “quarto” attaccante entro il 3 febbraio ma almeno uno tra Arnautovic e Correa dovrebbe fare le valigie. Possibilmente entrambi.

Operazioni minori: rosa da ottimizzare… anche in uscita

PORTIERI IN ESUBERO – Nella lista dei partenti figura anche Andrei Radu, che è praticamente fuori rosa. Il classe ’97 rumeno non è iscritto nemmeno in lista UEFA – al pari di Palacios e Correa – in quanto il ruolo di quarto portiere è assolutamente superfluo. Nonostante l’infortunio del collega Raffaele Di Gennaro, Inzaghi preferisce convocare il primavera Alessandro Calligaris come terzo portiere anziché reintegrare Radu. Del resto, il dodicesimo Josep Martinez al momento può contare appena 90′ più recupero in Coppa Italia a difesa della porta dell’Inter. Con la presenza ingombrante del numero 1 Yann Sommer l’Inter al momento non può preoccuparsi di far felici i propri estremi difensori di completamento. Josep Martinez resterà a Milano fino a fine stagione all’ombra di Sommer. E il calciomercato invernale di riparazione dell’Inter continuerà a focalizzarsi sugli altri reparti in queste ultime ore: ci saranno altre uscite dopo Palacios e Buchanan? In entrata c’è Zalewski come occasione per completare la rosa di Inzaghi ma occhio alle sorprese last minute…