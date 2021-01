Per l’Inter e per Conte è solo l’inizio: la vittoria sulla Juventus lancia un segnale

Antonio Conte Inter

La vittoria dell’Inter sulla Juventus potrebbe valere ben più di tre punti. Perché la squadra di Conte lancia un segnale.

VITTORIA – Lo dicevamo anche nei giorni precedenti a Inter-Juventus. Per i nerazzurri l’obiettivo possibile era solo uno: vincere. Per due motivi, anzi tre. Innanzitutto, per la classifica e per cancellare lo scotto dei cinque punti sperperati tra Genova e Roma. E poi per invertire un trend sin qui poco confortante nei cosiddetti big match. Infine, per soffiare via la polvere da quelle certezze che gli uomini di Antonio Conte hanno, ma fingono di non vedere.

CARATTERE – Il 2-0 che l’Inter rifila alla Juventus è infatti una vittoria che sa di statement. In novanta minuti di totale controllo della gara, i nerazzurri hanno finalmente smesso di avere paura. E, salvo alcuni minuti nel primo tempo, sono riusciti anche a non farsi prendere dalla frenesia di segnare. Una smania che spesso, in passato, ha finito per non portare al gol, ma anzi ha dato fiato ed entusiasmo agli avversari. Ieri no. Conte è riuscito ad avere la risposta emozionale tanto attesa. Nessuna angoscia, ma solo tanta fiducia nei propri mezzi e nella certezza di centrare l’obiettivo finale, azzannando i bianconeri nei momenti giusti.

AMBIZIONE – La Juventus ha fornito la peggior prestazione in stagione assieme alle disfatte contro Fiorentina e Barcellona. Ma l’Inter è riuscita a non complicarsi la vita da sola, come le riesce fin troppo bene fin troppo spesso. E questo è forse il segnale più importante che lancia questa vittoria, al di là della classifica. L’Inter si dimostra finalmente solida, attenta, lucida dal primo all’ultimo minuto. Una forza mentale che porta alla vittoria in un big match che chiude un ciclo poco roseo per Conte. Da febbraio in poi, senza le coppe a drenare concentrazione, non potranno più esserci scuse.