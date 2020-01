Inter, Conte spinge per Vidal? Un dato fa impazzire tecnico e tifosi

Antonio Conte spinge per riavere Arturo Vidal alla sua corte. Giuseppe Marotta sta lavorando neanche troppo in segreto, per portare il cileno a Milano e lanciare la sfida scudetto alla Juventus. Le caratteristiche dell’ex Bayern Monaco sembrano sposarsi perfettamente col gioco del tecnico leccese.

‘GARRA’ CILENA – L’Inter e Arturo Vidal sembrano in un momento di stallo. Il triangolo tra il Barcellona, il cileno e i nerazzurri è ridotto, per ora, ad un gioco di sguardi sulla difensiva. Giuseppe Marotta attende segnali dall’ex Bayern Monaco e Juventus, che spera nella rottura totale col club catalano. A spingere per l’arrivo del centrocampista, sarebbe soprattutto Antonio Conte, nonostante il rientro a pieno regime di Stefano Sensi e Nicolò Barella. All’Inter serve esperienza e abitudine alla vittoria, ma oltre alla bacheca di Vidal c’è un altro dato che fa impazzire il tecnico nerazzurro: il cileno è infatti il centrocampista ad aver effettuato in media più contrasti a partita in Serie A in questo decennio: 4.4 (546 in 124 presenze, dati Opta).

GUERRIERO CERCASI – I numeri non sempre sono depositari di verità, ma Vidal ricomporrebbe con gioia e frutto il sodalizio con Antonio Conte. Dal canto suo, l’Inter è consapevole della grande opportunità di tener testa alla Juventus fino alla fine del campionato. Steven Zhang e Marotta sono propensi a fare uno sforzo già nel mercato di gennaio per migliorare una rosa di per sé competitiva, ma ancora distante dal parco alternative della Juventus. Conte è alla ricerca di un condottiero fidato per dare l’assalto allo scudetto. Vidal è già pronto ad indossare la sua corazza.