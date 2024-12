Inter, Conte provoca. Il 20esimo insegna: una sola risposta possibile

Antonio Conte, come nel suo stile, cerca di infiammare con frecciate e polemiche la lotta scudetto con l’Inter. Come dimostra la stagione scorsa, però, c’è una sola risposta possibile.

PROVOCATORE – Specialmente dopo Inter-Napoli, nel quale si è accorto della differenza di qualità tra i nerazzurri e la sua squadra, Antonio Conte ha cercato di giocarsi una delle sue carte principali. Ovvero quella di alzare la tensione, alimentare le polemiche e innervosire gli avversari. Tutto è iniziato con le critiche sul VAR dopo un rigore – sacrosanto – assegnato a Denzel Dumfries. Parole che hanno aiutato a spostare il focus sulla prestazione della capolista, nonostante un pareggio per 1-1 strappato a San Siro grazie soltanto alla poca concretezza sottoporta dei nerazzurri, colpevoli di non aver trasformato le tantissime occasioni a disposizione. Poi, Conte ha cercato nelle ultime ore di tirare in mezzo anche Beppe Marotta, che ‘colpevolmente’ ha deciso di rispondere all’ex tecnico nerazzurro. Facendo così, di fatto, il suo gioco.

Inter, se Conte provoca c’è una sola risposta possibile. Lo insegna la scorsa stagione

LAVORO E SILENZIO – Per il comportamento e le parole di Antonio Conte, c’è una sola via per rispondere. E ce lo insegna la scorsa stagione, quando in tanti – soprattutto Massimiliano Allegri – hanno cercato di rompere la concentrazione di un’Inter schiacciasassi. Che ha sempre e solo risposto in un solo modo: sul campo. In silenzio, con i risultati. Lo aveva spiegato proprio anche il capitano Lautaro Martinez, che interrogato sulle tante battutine dell’ex tecnico della Juventus, aveva dichiarato esattamente quanto stiamo scrivendo in questi paragrafi. Ovvero che i nerazzurri rispondono solo in silenzio e facendo parlare i risultati. Un mantra da ripetersi anche in questo campionato, che si preannuncia infiammato e lunghissimo. Considerando anche un Antonio Conte che sta provando a giocarsi le sue carte e a provocare, per diminuire il divario tra Napoli e Inter.