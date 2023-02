Inter, Conte è il passato: non serve fare paragoni ma una svolta per Inzaghi

L’Inter deve puntare ad una svolta: non serve perciò pensare ancora al passato. Antonio Conte ha fatto grandi cose nel suo biennio, facendo vincere uno Scudetto importantissimo. Ma adesso la panchina è affidata a Simone Inzaghi. Bisogna perciò puntare a dare una svolta a questa stagione.

PASSATO O PRESENTE − L’Inter, più di tutti in questa stagione, ha sofferto la discontinuità. Se prima della sosta per i Mondiali in Qatar i nerazzurri non riuscivano a vincere gli scontri diretti, da gennaio la rotta sembra essersi invertita. Dopo aver messo in mostra ottime prestazioni contro le grandi (non solo in Serie A), ottenendo vittorie importanti, la squadra di Simone Inzaghi ha poi perso terreno soprattutto con le medio-piccole. Su 12 potenziali punti da poter conquistare, da gennaio ad oggi contro Monza, Empoli, Sampdoria e Bologna ne ha ottenuti solamente due. E questo pesa molto sull’eventuale qualificazione in Champions League per il prossimo anno. Difficile trovare una sola riposta a questa situazione a dir poco strana. Così come appare difficile trovare una soluzione univoca e rapida. La domanda, tuttavia, a questo punto sorge spontanea: quanto può essere utile continuare a pensare a quanto svolto con Antonio Conte? Il passato è passato, ma l’Inter deve concentrarsi sul presente per dare anche una svolta al proprio futuro.

SVOLTA − È vero, Antonio Conte è riuscito a riportare uno Scudetto nella bacheca dei trofei dell’Inter e questo gli assicurerà riconoscenza duratura da parte del popolo nerazzurro. Eppure Antonio Conte, al giorno d’oggi, rappresenta il passato. Quanto può fare allora bene all’Inter questo costante riferimento a tempo che non tornerà ma che resterà come un dolce ricordo? La panchina nerazzurra adesso è affidata a Simone Inzaghi ed è lui che deve essere in grado di dare ai suoi una svolta. Per rivedere quella grinta, quella cattiveria agonistica, mostrate in Supercoppa Italiana contro il Milan. L’Inter è in corsa in Coppa Italia contro la Juventus (vedi articolo) e in Champions League, dove è vietato sbagliare. Ma ha anche l’obiettivo minimo, in campionato, di conquistare un posto per la massima competizione europea con la prossima stagione. È finito il tempo della pazienza, così come quello della comprensione. L’Inter adesso deve fare l’Inter, in tutto e per tutto.