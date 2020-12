L’Inter di Conte guida (ancora) la classifica delle rimonte: il dato

Antonio Conte Inter

L’Inter di Antonio Conte si conferma una squadra brava a ribaltare le situazioni di svantaggio. Ecco il dato in questa Serie A.

RECUPERO – L’Inter di Antonio Conte riesce a recuperare meglio di chiunque in Serie A, in situazioni di svantaggio. Questo è il dato che emerge dalle prime quattordici di questa Serie A. Partendo dallo svantaggio iniziale, i nerazzurri sono riusciti a fare poi 10 punti. Un totale di tre vittorie e un pareggio. La prima rimonta vincente si è verificata subito alla prima giornata, contro la Fiorentina. Seguono poi le vittorie in rimonta contro Torino e Cagliari. Le uniche due volte che l’Inter non è riuscita a recuperare pienamente la gara sono state contro Milan (1-2) e Parma (2-2). Finora Conte è il migliore in A per questo dato. Al secondo posto si trova il Bologna di Sinisa Mihajlovic (9 punti fatti partendo dallo svantaggio), che però ha perso in sei delle undici volte in cui è partito sotto di uno. Seguono poi Atalanta e Cagliari, con 8 punti recuperati. Insomma, andare in vantaggio contro l’Inter di Conte non conferisce affatto certezze.