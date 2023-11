Inter, consigli per gli acquisti: Sesko, il nuovo ‘freak’ del Lipsia

Benjamin Sesko è il protagonista del nuovo episodio della rubrica dei consigli per gli acquisti di Inter-News.it. Dopo Kayode, è il turno dell’attaccante classe 2003 del Red Bull Lipsia

IDEA – Il calciomercato è ufficialmente fermo ma, in attesa di gennaio, si può già immaginare quali calciatori potranno servire all’Inter per il presente ma, soprattutto, per il futuro. È questo il caso di Benjamin Sesko, attaccante del Red Bull Lipsia, che rappresenta il perfetto tassello per una squadra che pensa a costruire un club giovane e competitivo per lungo tempo. Il classe 2003 è un talento sui taccuini di molti DS delle migliori squadre europee. Vediamo perché

CHI È – Benjamin Sesko nasce a Radece in Slovenia il 31 maggio 2003. Inizia la sua carriera di Domzale e Krsko e nel 2019 approda fra le fila del Red Bull Salisburgo che lo aggrega fra le fila del Liefering, una squadra satellite: in questa parentesi segna 22 gol in 42 presenze. Nel 2021 torna a Salisburgo dove debutta nella Bundesliga austriaca. L’esordio in Champions League nell’agosto dello stesso anno nel match contro Brondby. Chiude la sua sua esperienza col Salisburgo con 55 presenze e 21 reti. Quest’estate il passaggio al Lipsia per 24 milioni: in stagione, ad oggi, ha collezionato 16 presenze con 6 reti in appena 547′ di gioco (con la media di una rete ogni 92′).

CARATTERISTICHE – Sesko è un attaccante moderno, un centravanti agile nonostante la stazza (193 cm) e che fa della velocità e della tecnica uno dei suoi punti di forza. Proprio in virtù dell’ottima tecnica è anche un bravo passatore, qualità che ha mostrato soprattutto in Nazionale. Un calciatore che si sposa perfettamente con le caratteristiche degli attaccanti già presenti nella rosa dell’Inter: un partner ideale sia per Lautaro Martinez che Marcus Thuram.

COSTO – Il Red Bull Lipsia è una bottega cara, carissima, da cui fare spesa di talenti: lo dimostra l’affare Nkunku con il Chelsea, con i Blues che hanno dovuto sborsare la bellezza di 65 milioni + 35 di bonus. Le eventuali cifre dell’affare Sesko per l’Inter non sarebbero così elevate, ma considerando il prezzo a cui il Lipsia lo ha preso dal Salisburgo (24 milioni, ndr) è facile immaginare che per strapparlo dalla Bundesliga servirà una cifra vicina ai 35-40 milioni. Tanti soldi, vero, ma che la proprietà può considerare come un vero e proprio investimento sul futuro della squadra e del calciatore: Sesko ha mostrato incredibili capacità ed i 20 anni di età fanno intuire che il percorso di crescita sia ancora lontano dall’essere terminato