Inter, consigli per gli acquisti: Martial, l’attaccante in cerca di ‘redenzione’

Anthony Martial è il protagonista del nuovo episodio della rubrica dei consigli per gli acquisti di Inter-News.it. Dopo Sesko, è il turno dell’attaccante classe 1995 del Manchester United

IDEA – Il mercato di gennaio è alle porte, con l’Inter alla ricerca di un esterno per sostituire Cuadrado, ai box sino ad aprile. Ma è già possibile immaginare cosa potrà servire alla squadra di Inzaghi anche per il futuro. A giugno, una delle possibili occasioni a zero sul mercato potrebbe essere Anthony Martial, attaccante del Manchester United. Il classe 1995, ex grandissima promessa del calcio mondiale, oramai ai margini del progetto dei ‘Red Devils’ potrebbe essere alla ricerca di un’ultima grande occasione.

CHI È – Anthony Martial nasce a Massy, Francia, il 5 dicembre 1995. Inizia la sua carriera la sua carriera nel Les Ulis per poi approdare al Lione nel 2012, squadra con cui debutta da professionista. Poi il passaggio al Monaco e l’esplosione: negli anni del principato Martial si segnala come uno degli attaccanti più promettenti del panorama europeo. Proprio in virtù del suo ottimo biennio al Monaco viene acquistato dal Manchester United nel 2015 per 50 milioni più 30 di bonus. Nella sua esperienza nei ‘Red Devils’, interrotta solo da sei mesi di prestito al Siviglia, l’attaccante francese ha collezionato, ad oggi, 315 presenze e 90 gol.

CARATTERISTICHE – Nei primi anni di carriera il calciatore venne paragonato, per caratteristiche, ad Henry. Oggi Martial è in grado di fare l’attaccante centrale, ma di giocare anche in posizione esterna. Molto rapido e bravo nel dribbling, quando è riuscito a giocare con continuità ha dimostrato di poter essere efficace anche in zona gol: nella stagione 2019/20 il francese ha messo a segno 17 gol in 32 giornate di Premier League. Le sue caratteristiche di gioco ne fanno un perfetto vice-Thuram.

COSTO – Il contratto di Martial è in scadenza a giugno del 2024. In caso di mancato rinnovo con i Red Devils il francese poitrebbe rappresentare un’occasione di mercato da cogliere. Gli ultimi anni di carriera non sono stati esaltanti, ma si è anche visto come la situazione difficile allo United non aiuti i giocatori ad esprimere al massimo il loro potenziale. Una potenziale occasione da cogliere, ricordandosi che spesso i calciatori andati via dal Manchester United, in altri contesti, hanno poi ripreso a giocare ai livelli migliori: Mkhitaryan ne è l’esempio. Scaricato dallo United, in Italia l’armeno ha saputo ricostruirsi una carriera che sembrava avviata al viale del tramonto. Un percorso simile potrebbe farlo proprio Martial: se per l’Inter il francese può rappresentare un occasione da cogliere, la squadra di Inzaghi per Martial può rappresentare una delle ultime, se non l’ultima, occasione per dimostrare di poter competere ad altissimi livelli. Ausilio, da sempre sensibile al talento e alle occasioni di mercato, proverà ad affondare il colpo?