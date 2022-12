Inter, coniato nuovo asse: la Di-Lu! Arriva la variante Dimarco-Lukaku

Ieri il primo test contro la Reggina, detto-fatto: assist di Dimarco e gol di Lukaku. Un nuovo asse per l’Inter in vista del 2023. Ora Inzaghi ha un’altra opzione offensiva

SOLITA CERTEZZA − L’Inter ha ottenuto la terza vittoria su quattro amichevoli in questo dicembre. Netto il 2-0 contro la Reggina firmato da Dzeko e Lukaku. Tra i nerazzurri più in palla anche Federico Dimarco. Il laterale ha messo in grande difficoltà la retroguardia calabrese, soprattutto nel primo tempo. Tanti gli attacchi da sinistra dell’Inter con l’asse Dimarco-Dzeko molto pericoloso. Il nazionale azzurro è ormai una certezza di questa squadra. Una risorsa offensiva non di poco conto per Simone Inzaghi, vista la sua grande propositività e spinta mancina. Suo peraltro l’assist per il secondo gol dell’Inter che ha chiuso i giochi, ovvero quello a Romelu Lukaku. Buoni presupposti in vista della nuova imminente stagione.

DI-LU −Dimarco è praticamente una manna dal cielo per gli attaccanti nerazzurri. Il suo apporto darà anche una mano a ritrovare il feeling con il gol allo stesso Big Rom. Poter sfruttare le sue scorribande sulla sinistra e soprattutto il suo piede educatissimo, permetterà a Lukaku di rendersi pericoloso di testa. Abilità, probabilmente, poco sfruttata durante il primo periodo in nerazzurro. Biennio contraddistinto perlopiù dalla strapotenza fisica e dalla progressione in velocità. Rispetto alla prima parte, dunque, è in arrivo un’ulteriore opzione in attacco per Inzaghi. La Di-Lu è pronta all’azione.