Inter, conferme dalla Primavera: in cinque al Mondiale per Club!

Arrivano conferme per alcuni elementi dell’Under-20 che in questa stagione hanno fatto minuti o sono stati presenti con la Prima Squadra dell’Inter. Quattro sono partiti con Cristian Chivu per il Mondiale per Club.

CHE STAGIONE! – L’Under-20 dell’Inter, ossia la Primavera, ha concluso la stagione nel migliore dei modi possibile. A differenza della Prima Squadra i ragazzi di Andrea Zanchetta la loro finale l’hanno vinta e in maniera piuttosto netta: secco 3-0 alla Fiorentina al Viola Park e undicesimo scudetto della storia nerazzurra in bacheca. I risultati del settore giovanile sono stati premiati nel corso dell’anno da Simone Inzaghi e Cristian Chivu ha seguito lo stesso percorso, confermandoli per il Mondiale per Club.

Inter, la linea verde subito dal Mondiale per Club!

I CONVOCATI – Chivu ha portato in rosa un quarto portiere, vale a dire Alessandro Calligaris. L’estremo difensore della Primavera è stato decisivo nella fase finale del campionato. In difesa ha voluto dare fiducia a Gabriele Re Cecconi e Matteo Cocchi, gioiello classe 2008 attenzionato dalla dirigenza già da tempo. A centrocampo il nome è quello di Thomas Berenbruch, uomo copertina dello scudetto nerazzurro con l’Under-20. In attacco Chivu per la sua Inter al Mondiale per Club ha chiamato un altro esterno: Giacomo De Pieri. Il giovane ha già esordito in Champions League con il Monaco e cerca altri minuti in cui impressionare il mister romeno. Il progetto giovani è definitivamente partito!