Inter, condizione fisica preoccupante! Mancano i giocatori chiave

L’Inter sta dimostrando nelle ultime settimane che la condizione fisica generale è pessima. I giocatori subiscono numerosi infortuni, i più importanti non rispondono più agli appelli.

CONDIZIONE – La partita contro il Napoli rappresenta a pieno il momento dell’Inter. La fortuna e una grandissima difesa hanno impedito la caduta al Maradona, che sarebbe pesata tanto non solo in termini di classifica. Anche il pareggio all’87’ di Billing oggi ha un peso notevole e il motivo è nel -1 degli azzurri prima della Champions League per la squadra di Simone Inzaghi. La condizione fisica media dei nerazzurri è quasi imbarazzante, ciò che preoccupa ancor di più è il numero degli impegni che attendono l’Inter.

Inter giù non solo per gli infortuni!

INFORTUNI – Carlos Augusto, Nicola Zalewski, Hakan Calhanoglu, Federico Dimarco e Matteo Darmian sono i giocatori che hanno dato forfait nelle ultime settimane. Il turco è al quinto problema fisico stagionale e non è più un caso la situazione. Quattro esterni sinistri, contando il jolly Darmian, mancheranno all’appello per Feyenoord-Inter e rischiano anche di saltare il Monza sabato sera. Gli infortuni sono una parte della questione, perché il secondo tempo di Napoli mostra la stanchezza di altri calciatori altrettanto importanti. Lautaro Martinez è poco lucido, Marcus Thuram ha segnato un solo gol nel 2025, a centrocampo i singoli soffrono le partite giocate consecutivamente. 0 tiri nella ripresa del Maradona sono emblematici, la speranza è che si facciano più punti possibili prima della sosta. In quelle due settimane servirà assoluto riposo…