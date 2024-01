Inter, con te sembra tutto semplice: questa è la vera bellezza!

L’Inter ieri ha dominato la Lazio nella semifinale di Supercoppa italiana per 3-0. Mentre sette giorni prima aveva demolito il Monza come se fosse tutto semplice e normale.

SEMPLICITÀ − Giocare a calcio è semplice, ma fare un calcio semplice è la cosa più difficile che ci sia, citazione di uno dei più grandi di sempre: Johan Cruyff. Chiaro, Simone Inzaghi non è il leggendario numero 14 della nazionale olandese e dell’Ajax, né tantomeno si potrebbe paragonare l’Inter al Barcellona del 1992, il famoso dream team. Ma l’Inter di oggi e Simone meritano appieno di entrare nell’élite del calcio europeo. La Beneamata, ieri sera, ha spazzato via la Lazio nella semifinale di Supercoppa italiana. Un netto 3-0 senza storia, con i nerazzurri padroni assoluti del campo dal primo all’ultimo minuto. Anzi, il risultato è addirittura stretto. Se, infatti, la partita fosse finita 5/6-0 nessuno avrebbe potuto recriminare qualcosa. Ma la cosa più bella di questa Inter è appunto quella semplicità tanto efficace quanto difficile da acchiappare raccontata da Cruyff.

TUTT’ALTRO CHE SCONTATO − La naturalezza e la semplicità ricercate dall’Inter sono la vera sorpresa della squadra di Inzaghi. L’undici nerazzurro ha la capacità di far sembrare tutto normale e scontato anche quando non lo è. La partita di ieri l’esempio più lampante e straordinario. Era tutto fuorché scontato che l’Inter potesse dominare così in maniera assoluta e perentoria una Lazio di Maurizio Sarri, reduce da cinque vittorie consecutive, e in un ottimo stato di forma sia fisica che mentale. Peraltro, in una partita per nulla banale come una semifinale di coppa. Ma la superiorità dell’armata di Inzaghi è stata impressionante e impietosa. Superiorità manifesta e incontrastata già imposta sette giorni prima sul campo del Monza, con i brianzoli sconquassati 5-1.

BELLEZZA − Monza e Riyad due facce della stessa medaglia e dallo stesso esito. Sia al Brianteo, che ieri all’Al-Awwal Park di Riyad, l’Inter ha approcciato la partita con una ferocia e una consapevolezza tali da rendere praticamente inerme qualsiasi possibilità di replica degli avversari. Scambi rapidi, tanti movimenti senza palla, punte vicine e spinta costante sugli esterni. L’Inter ha trasformato in semplice e normale qualcosa di complesso e insidioso. Questa è la vera bellezza della squadra di Inzaghi.