Inter, con l’Udinese sfida di alta classifica: vincere per restare in cima

Inter e Udinese si sfidano dai primi posti della classifica di Serie A. E coi bianconeri avanti di un punto ai nerazzurri serve vincere per restare aggrappati al vertice.

SFIDA AL TOP – Udinese-Inter è una sfida di alta classifica. Non esattamente una cosa comune, ma in questo inizio di campionato i bianconeri sono andati bene. Meglio dei nerazzurri nello specifico. E così con tredici punti sono secondi in classifica, insieme alla Roma. L’Inter insegue una posizione dietro, a dodici. La classifica è sicuramente ancora corta. Ma la partita di oggi mette in palio punti che iniziano già a scavare una piccola differenza.

VINCERE PER LA CLASSIFICA – L’Inter è una squadra già sotto una notevole pressione. Le due sconfitte con Lazio e Milan hanno lasciato pesanti crepe nell’ambiente. La sensazione che tutto si stia sfaldando c’è. Per esorcizzarla serve vincere. Trovarsi improvvisamente a meno quattro dall’Udinese e chissà quanto da altre sarebbe un segnale di allarme. Il campionato è appena iniziato, ma le sconfitte sarebbero troppe (tre in sette giornate) e le prospettive incerte. Le settimane di sosta diventerebbero un incubo. Quindi, come detto, ai nerazzurri serve vincere. Per restare aggrappati alla vetta. Una frase che sembra scontata, ma in questo momento ha un peso ancora più deciso.