Inter, con l’Udinese serve personalità soprattutto nelle soluzioni offensive

L’Inter con l’Udinese deve trovare quelle soluzioni offensive che sono mancate a Bologna. Per questo serve personalità. E soprattutto serve che gli attaccanti facciano la differenza.

ROTTA DA INVERTIRE – L’Inter con l’Udinese ha bisogno di una svolta. La sconfitta col Bologna ha segnato la squadra, l’ambiente e forse l’intero campionato. Serve un segnale in campo. Gli uomini di Inzaghi devono dimostrare di poter ancora finire bene il campionato. Di saper vincere. Per questo serve segnare. Serve cattiveria in area avversaria. Serve personalità. Servono le giocate, i tiri. Tutto quello, o quasi, che è mancato contro i rossoblù.

ATTACCO NEL MIRINO – L’appello è generale visto che parliamo di una squadra capace di mandare in rete diciassette giocatori diversi. Ma ovviamente chiama alla risposta specialmente un reparto. Quello offensivo. Che a Bologna ha vissuto l’ennesimo punto basso di una stagione veramente complessa. Da trascinato più che da trascinatore. Col risultato a testimoniare i problemi, per chi cercasse alibi. Con l’Udinese serve uno spunto davanti.

GIOCATE CERCASI – A quattro giornate dalla fine contano più che mai i dettagli, le sfumature, i momenti. A Bologna si è visto benissimo. Dzeko, Lautaro Martinez, Correa e Sanchez devono lanciare tutte le loro frecce. Magari pure Caicedo. All’Inter serve essere presa per mano con personalità. Basta una giocata, un tiro, un dribbling, un’occasione inventata e concretizzata. Il momento è ora, non c’è riscatto alla prossima.