Inter, con lo Young Boys torna la sinergia Arnautovic-Frattesi

Arnautovic e Frattesi saranno tra i protagonisti della gara con lo Young Boys. Quindi la Champions League sarà un’occasione per mostrare l’intesa tra i due.

SINERGIA TECNICA – Marko Arnautovic e Davide Frattesi sono due giocatori con caratteristiche tecniche affini. L’austriaco è una punta che sa sfruttare il suo fisico e ama fare la boa per poi sfruttare la sua tecnica per cercare scambi corti per arrivare all’assist o al gol. L’italiano invece ha un’attrazione quasi magnetica per gli spazi e sa sfruttare la sua capacità di muoversi anche per servire i compagni. I due dell’Inter però non hanno avuto molte possibilità di mettere insieme queste doti sinergiche. Ma anche solo in quelle poche volte qualcosa hanno prodotto. Per questo con lo Young Boys i riflettori vanno messi su questa coppia.

Arnautovic-Frattesi, in Young Boys-Inter la coppia torna alla ribalta

COPPIA PRODUTTIVA – Simone Inzaghi infatti nella trasferta di Champions League manderà in campo entrambi da titolari. Con in testa le ultime uscite della scorsa stagione. Quando Arnautovic e Frattesi, che sono anche amici, si trovavano eccome dentro al campo. Due gol per l’austriaco, due assist per l’italiano. Un’intesa naturale che il tecnico spera possa ancora aiutare l’Inter a portare dalla sua il risultato.