Inter, con lo Spezia trasferta insidiosa. Il passo falso di Conte

Lo Spezia non è una squadra da sottovalutare, gli ultimi risultati ottenuti lo confermano. L’Inter deve assolutamente ottenere una vittoria, ma la trasferta nasconde insidie. Qualcosa lo ricorda Antonio Conte.

STOP – Antonio Conte non ricorda con piacere la trasferta contro lo Spezia. La squadra ligure fermò la corsa allo Scudetto dei nerazzurri, precisamente il 21 aprile del 2021. Ivan Perisic riuscì a pareggiare il gol di Diego Farias, ma non fu abbastanza per trovare la vittoria. Simone Inzaghi ha sempre ottenuto un successo contro i bianconeri, sia a San Siro che allo stadio Alberto Picco. L’ultimo match si è concluso con il risultato di 3-0, con il gol addirittura di Joaquin Correa. Nelle due trasferte in Liguria dal ritorno dello Spezia in Serie A l’Inter ha sempre subito gol, anche lo scorso anno nel 3-1 finale. Il dato non dà sicurezza, soprattutto in occasione di questa stagione altalenante al di fuori delle mura dello stadio casalingo. La difesa balla in trasferta, ma c’è bisogno di altre risposte questo venerdì. La vittoria con il Lecce non basta.

